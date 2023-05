Pixel Fold: Falt-Smartphone von Google startet für 1899 Euro - Alle Infos

Das Google Pixel Fold ist da. Nach Gerüchten, Leaks und einer ersten Ankündigung durch Google letzte Woche hat man das erste Pixel-Smart­phone mit faltbarem Display jetzt offiziell vorgestellt. Das Gerät bietet ein 7,6 Zoll faltbares Hauptdisplay und ein 5,8 Zoll großes Außendisplay.

Edelstahl-Scharnier soll für höchstmögliche Stabilität sorgen

Außen mit breitem Zweit-Display

Öffnungswinkel des Falt-Bildschirms kann frei gewählt werden

Drei plus eine Kamera außen, eine im Rand

Stolzer Preis von mindestens 1900 Euro

Google Pixel Fold - offizielles Teaser-Video

Google will mit dem Pixel Fold wie auch mit seinen anderen Smartphones demonstrieren, was mit einem Formfaktor unter Android möglich ist, gleichzeitig wird man aber auch immer stärker zum Konkurrenten der großen Gerätepartner, allen voran Samsung. Das Pixel Fold soll nach Angaben von Google das widerstandsfähigste Scharnier aller bisher eingeführten Smartphones mit Falt-Display haben und obendrein nach IPX8 wasserfest sein.Hochwertig wirkt das erste faltbare Smartphone von Google auf den ersten Blick durchaus, besitzt es doch einen Aluminium-Rahmen, ein aus poliertem Edelstahl gefertigtes Scharnier und Abdeckungen aus dem weitestgehend kratzfesten Corning Gorilla Glass Victus auf den Außenseiten des Gehäuses und dem äußeren Display. Innen wird eine Abdeckung aus "Ultra Thin Glass" verwendet, während zusätzlich wie bei den Foldables von Samsung auch noch ein Kunststofffilm auf dem faltbaren Hauptbildschirm angebracht ist.Der Foldable-Screen mit seinen 7,6 Zoll Diagonale ist im 6:5-Format gehalten und löst mit 2208 x 1840 Pixeln angenehm hoch auf. Es handelt sich um ein OLED-Panel, das überraschenderweise auch eine Always-On-Funktionalität aufweist und eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz erreichen kann.Die maximale Helligkeit des inneren Bildschirms wird mit 1000 Candela (HDR) angegeben, während kurzzeitig und bei besonders starker Sonneneinstrahlung auch bis zu 1450 Candela in kleinen Bereichen erzielt werden können. Beim Außendisplay handelt es sich um ein OLED-Panel mit 5,8 Zoll Diagonale und einem mit 17,4:9 eher ungewöhnlichen Seitenverhältnis, welches mit 2092 x 1080 Pixeln auflöst und vergleichsweise klein und relativ breit ausfällt.Auch auf der Front sind maximal bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate möglich. Die maximale Helligkeit gibt Google mit 1200 Candela (HDR) und bis zu 1550 Candela "Peak Brightness" an. Auch hier wird wieder HDR-Unterstützung geboten, man kann also mit einer sehr ordentlichen Bildqualität rechnen. Stylus-Unterstützung bieten die beiden Displays des Pixel Fold anscheinend nicht.Öffnet man das Pixel Fold, soll sich dank der aufwendigen Konstruktion des Scharniers übrigens ein beliebiger Öffnungswinkel des Hauptbildschirms wählen lassen. Das Gerät "schnappt" also nicht auf, sondern lässt sich auch in nicht vollständig geöffnetem Zustand aufstellen - und damit fast schon wie eine Art Mikro-Laptop verwenden.Unter der Haube steckt im Pixel Fold von Google der seit dem Pixel 7 aktuelle Tensor G2 Octacore-SoC, welcher von Samsung gefertigt wird und nicht ganz das Leistungsniveau aktueller Top-Chips von Qualcomm erreicht. Er dürfte aber dennoch mehr als ausreichend Performance für die meisten Aufgaben bieten und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf das mobile Internet dank integriertem 5G-Modem.Der Arbeitsspeicher ist im Google Pixel Fold 5G immer 12 Gigabyte groß und nutzt LPDDR5X-Module. Der interne Flash-Speicher fällt je nach Modell mit 256 oder 512 GB UFS-3.1-Flash unterschiedlich aus. Eine Speichererweiterung ist wie bei Google üblich schlichtweg nicht vorgesehen.Die Kameraausstattung des Google Pixel Fold fällt überraschend umfangreich aus. Die Hauptkamera nutzt einen 48-Megapixel-Sensor mit nur 0,8 Mikrometer Pixelkantenlänge, einer f/1.7-Blende, Autofokus mittels Phasenerkennung, Closed-Loop Autofokus und einem optischen Hardware-Bildstabilisator. Außerdem integriert Google eine Ultraweitwinkel-Kamera und eine Telezoom-Kamera, die jeweils einen 10,8-Megapixel-Sensor nutzen und dank 1,22 Mikrometern Pixelkantenlänge viel Licht einfangen sollen.Zumindest die Telezoom-Kamera bietet einen Dual-Phase-Detection-Autofokus und einen fünffache optische Vergrößerung, wobei mithilfe von Googles sogenanntem Super Res Zoom bis zu 20-fach vergrößert werden kann. Die drei Kameras auf der Außenseite des Pixel Fold können zudem ein Laser-basiertes Autofokus-System verwenden.Neben den drei Kameras auf dem "Rücken" besitzt das Pixel Fold auch noch eine Frontkamera, die oben mittig im äußeren Display angebracht ist. Diese nutzt einen 9,5-Megapixel-Sensor mit 1,22 Mikrometern Pixelkantenlänge, f/2.2-Blende und festem Fokus. Sie dient vor allem für schnelle Selbstporträts. Auf der Innenseite, im Bereich des relativ breiten Rands um das Hauptdisplay, sitzt eine weitere Kamera für Selbstporträts oder Videogespräche. Diese besitzt einen 8-Megapixel-Sensor und verzichtet ebenfalls auf einen Autofokus.Das Google Pixel Fold bietet laut Datenblatt des Herstellers einen zweigeteilten Akku, der insgesamt 4821mAh Kapazität bietet und mittels Fast-Charging mit maximal 30 Watt schnell geladen werden kann. Das Fold lässt sich zudem auch per Wireless-Charging mit Energie versorgen. Google liefert das teure Foldable grundsätzlich ohne ein beigelegtes Netzteil aus.Das Entsperren des Displays kann unter anderem über den optischen Fingerabdruckleser erfolgen, welcher im Power-Button an der Gehäuseseite angebracht ist. Es gibt beim Pixel Fold zwei Stereolautsprecher, zwei NanoSIM-Kartenslots und eSIM-Support. Gefunkt wird sowohl mittels 5G, als auch über WiFi 6E, Bluetooth 5.2 und NFC. Es gibt obendrein auch noch einen UltraWideband-Chip.Das Google Pixel Fold wird in Kürze auch in Deutschland starten, wobei Google bisher zwar einen Einstiegspreis von beträchtlichen 1899 Euro für die Version mit 256 GB internem Speicher in den Farben "Obsidian" und "Porcelain" nannte, aber keinen Verfügbarkeitstermin. Anscheinend könnte es also länger dauernd, bevor das erste Falt-Smartphone des US-Internetkonzerns hierzulande tatsächlich verfügbar ist. In den USA soll mit einer früheren Verfügbarkeit zu rechnen sein.