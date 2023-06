Neue Verzögerung: Google storniert reihenweise Pixel-Fold-Bestellung

Google hat kein gutes Händchen beim Start des ersten Pixel Fold. Nachdem der Konzern zunächst die Auslieferung für das Fold von Mitte Juni gleich zweimal bis auf Mitte August verschoben hatte , storniert das Unternehmen jetzt reihenweise die Bestellungen von Interessierten.

Erste Probleme schon im Mai

Vorbestellungen werden nicht anerkannt

Zusammenfassung Google storniert reihenweise Bestellungen des Pixel Fold.

Grund: Probleme bei Zahlungsüberprüfungen.

Verzögerungen und Frustrationen für Erst-Besteller.

Erste Meldungen über Stornierungen bereits im Mai.

Kunden erhalten keine E-Mail-Benachrichtigung.

Google bietet Kunden E-Mail zur Aktualisierung der Zahlungsmethode an.

Auslieferung des Pixel Fold verschoben auf Ende August.

Google

Das meldet das Online-Magazin Neowin mit Verweis auf die Berichte von Betroffenen bei Reddit. Dort tauschen sich jetzt verärgerte Käufer aus, die plötzlich eine Stornierungs-E-Mail für ihre Bestellung erhalten - erwartet hatten sie eigentlich eine Versandbestätigung oder eine Ankündigung, wann ihr Pixel Fold bei ihnen sein wird.Diese Stornierungen sollen dabei einen ganz banalen Grund haben, der dieses Mal nichts mit den Lieferschwierigkeiten bei Google zu tun hat. Wie es heißt, hat Google jetzt Probleme bei der Zahlungsüberprüfung.Dort, wo keine Zahlungsverifizierung bei Bestellungen mit einer verbundenen Bank- oder Kreditkarte von Google durchgeführt werden kann, wird die Bestellung storniert. Damit einhergehen nun aber auf jeden Fall weitere Verzögerungen und viel Frustration bei den Erst-Bestellern.Interessanterweise sind die ersten Meldungen über stornierte Pixel-Fold-Bestellungen bereits aus dem Mai. Dabei hatte Google auf Kreditkarten Vormerkungen über 2000 Dollar hinterlegt und das nicht korrigiert. Das Pixel Fold kostet 1899 Euro oder 1799 Dollar.Ebenfalls ärgerlich: Die betroffenen Kunden melden, sie haben keine E-Mail-Benachrichtigung über die Stornierungen erhalten. Stattdessen erfuhren sie von der Statusänderung erst, als sie den Status ihrer Bestellungen überprüften. Ein betroffener Kunde erklärte, dass seine Bestellung von zwei Geräten genau zwei Tage vor der ihm angekündigten Auslieferung storniert wurde. Er hatte bereits früh geordert und soll nun für die Auslieferung auf Ende August vertröstet worden sein. Damit verzögert sich die Auslieferung in diesem konkreten Fall um zwei Monate.Das liegt daran, dass Google die ursprünglichen Vorbestellungen nicht anerkennt. Infolgedessen müssen die Kunden nun das Pixel Fold erneut kaufen und eine längere Wartezeit in Kauf nehmen. Laut dem Google-Support sei das Problem auf einen Fehler in ihrem Bezahlsystem zurückzuführen. Kunden, deren Einkäufe gestoppt wurden, hat Google E-Mails geschickt, in denen sie über das Problem informiert werden und die Möglichkeit haben, ihre Zahlungsmethode zu aktualisieren.