Google ändert nach Jahren das Android-Logo und den Schriftzug

Google aktualisiert die Optik seiner Marken regelmäßig, meist handelt es sich dabei um Feinschliff, den die meisten Anwender kaum mitbekommen. Im aktuellen Fall von Android ist es etwas mehr, denn es werden Schriftzug und Logo durchaus sichtbar angepasst.

Android mit großem A ...

... und dem "3D-Robot"

Zusammenfassung Android Logo und Schriftzug angepasst, Farbe und Font verändert.

Schriftzug: Großbuchstabe statt Kleinbuchstaben.

Roboter: 3D-Version statt flacher Darstellung.

Elemente der neuen Markenidentität auf verschiedenen Oberflächen.

Der Suchmaschinenriese aus dem kalifornischen Mountain View hat zuletzt 2019 die "Markenidentität" seines mobilen Betriebssystems Android angepasst. Das hatte im Wesentlichen zur Folge, dass der bekannte Roboter von Android auf den Kopf reduziert wurde, auch die Farbe des Schriftzuges wurde verändert - letzteres deshalb, weil das bisherige Grün eher schlecht lesbar war. Alles in allem war es aber eine eher kleine Anpassung.Nun ist es wieder einmal so weit und dieses Mal kann man von einem größeren Schritt sprechen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes: Denn nach vielen Jahren (genau genommen seit 2014) wurde der Android-Schriftzug angepasst. Dieser war in den letzten neun Jahren durchgehend in Kleinbuchstaben gehalten, doch wie 9to5Google berichtet, bekommt Android nun ein großes A.Auch den Font haben die Kalifornier angepasst, das bedeutet, dass das "n" und "r" nun abgerundet worden sind. Letzteres ist nicht ganz neu, sondern stellt eine Rückkehr zu den eher futuristischen Schriftarten früherer Tage dar.Die zweite große Änderung betrifft den Roboter selbst: Denn dieser ist nun - nach mehr als einem Jahrzehnt bzw. zum ersten Mal überhaupt - nicht länger flach. Stattdessen setzt Google nun auf eine 3D-Version des bekannten Android-Roboters bzw. dessen Kopfes.Dieser war bereits zuvor bei Google-Veranstaltungen zu sehen, nun hat Google die Änderungen offiziell bestätigt: "Wir zeigen einige Elemente unserer neuen Markenidentität auf verschiedenen Oberflächen, einschließlich unseres CES-Standes von Anfang des Jahres und anderer Kampagnenmaterialien wie Digital- und Banneranzeigen. In den kommenden Monaten werden wir noch mehr präsentieren."