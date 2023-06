Surface Duo: Inoffizielles Update auf Android 13 bereitgestellt

Obwohl das Surface Duo seit knapp einem Jahr offiziell kein größeres Update mehr erhalten hat, kann nun Android 13 auf dem Gerät installiert werden. Ein ehemaliger Microsoft-Entwickler hat eine inoffizielle Aktualisierung mit einigen Einschränkungen bereitgestellt.

Surface Duo 2 wohl ebenfalls unterstützt

Bei der aktuellsten offiziellen Version für das Surface Duo handelt es sich um Android 12L. Der Redmonder Konzern Microsoft hatte das Google-Betriebssystem im August 2022 für das Foldable veröffentlicht. Obwohl Android 14 in den kommenden Monaten ausgerollt wird, sind weitere Updates für das Surface Duo momentan nicht in Sicht. Deshalb hat sich der Ex-Mitarbeiter Thai Nguyen mit dem Thema beschäftigt und an einer inoffiziellen ROM gearbeitet. Der Entwickler hatte das Surface Duo-Team von 2018 bis 2022 unterstützt.Die Aktualisierung basiert auf Android 13 und der Custom-ROM Pixel Experience. Damit die Software auf dem Surface Duo läuft und beide Bildschirme des Geräts unterstützt, mussten mehrere Anpassungen vorgenommen werden. Die Benutzeroberfläche wurde jedoch kaum angepasst, sodass einige Elemente im Dual-Screen-Modus versteckt sein können. Zudem könnten einige Bugs zum Vorschein kommen.Wer das Update auf seinem Surface Duo installieren möchte, kann die erforderlichen Dateien sowie eine dazugehörige Anleitung im Forum XDA-Developers finden. Die veröffentlichte ROM wurde lediglich in Kombination mit dem Modell der ersten Generation getestet. Das Betriebssystem dürfte allerdings auch auf dem Surface Duo 2 funktionieren, sofern kleinere Anpassungen vorgenommen werden. Natürlich sollte beachtet werden, dass es sich um ein inoffizielles Projekt handelt. Es empfiehlt sich, ein Backup zu speichern, bevor das Update installiert wird.