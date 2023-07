Speicheraktion: Media Markt verkauft 2-TB-SSDs heute zum Tiefpreis

Die SanDisk Ultra 3D SSD im klassischen SATA-Format wird bei Media Markt jetzt stark reduziert angeboten. Mit 2 TB Speicher werden für das Solid State Drive nur noch 117 Euro fällig. Ein guter Deal für alle, die älteren PCs oder Notebooks ein Upgrade spendieren wollen.

Weitere Details zur SanDisk Ultra 3D SSD

Im Vergleich zu anderen Händlern kann man beim Kauf der SanDisk Ultra 3D SSD bei Media Markt derzeit ca. 13 Euro sparen - 10 Prozent. Der Versand ist kostenlos.Die SATA-SSD empfiehlt sich für alle, deren Systeme noch nicht oder über zu wenig M.2-Slots für NVMe-SSDs verfügen. Als PCIe 4.0-Alternative bietet sich die WD Black SN770 für 115 Euro an.Die SanDisk Ultra 3D SSD ist eine klassische SATA-Speicherlösung, die sich durch ihre solide Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Sie nutzt die 3D-NAND-Technologie, die eine größere Speicherdichte ermöglicht und somit mehr Speicherplatz bei gleichem Platzbedarf bietet. Diese SSD liefert Lesegeschwindigkeiten von bis zu 560 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 530 MB/s, was eine schnelle Dateiübertragung gewährleistet. Mit einer Speicherkapazität von 2 TB bietet sie genügend Platz für große Dateien und Anwendungen, etwa Spiele.Darüber hinaus ist die SanDisk Ultra 3D SSD mit einer Reihe von Technologien ausgestattet, um die Datenintegrität und die Lebensdauer des Laufwerks zu gewährleisten. Dazu gehören Fehlerkorrekturtechnologien und fortschrittliches Wear-Leveling, das für eine gleichmäßige Nutzung des Speichers sorgt und so die Haltbarkeit der SSD verlängert.Die SSD bietet zudem eine hohe Stoßfestigkeit und kann Temperaturen von -20°C bis 70°C standhalten, was sie zu einer robusten und langlebigen Lösung für den täglichen Gebrauch macht. Mit ihrer hohen Leistung und Zuverlässigkeit ist die SanDisk Ultra 3D SSD eine gute Wahl für alle, die eine flotte und robuste Speicherlösung suchen und noch nicht über Technologien wie PCIe 4.0 oder einen M.2-SSD-Slot verfügen.