Reddit-CEO sind Proteste völlig egal: "Apps bieten keinen Mehrwert"

Anfang dieser Woche haben weite Teile von Reddit gestreikt. Einige Subreddits haben den Protest wie geplant nach 48 Stunden beendet, viele haben den Streik hingegen ausgedehnt. Das liegt auch daran, dass der Reddit-CEO mit jeder Wortmeldung alles schlimmer macht.

Reddit-API ist nicht für alle Entwickler gedacht gewesen

Apps bieten "keinen Mehrwert"?

Zusammenfassung Reddit befindet sich in Aufruhr wegen API-Änderungen.

Reddit-CEO macht die Situation mit jeder Wortmeldung schlimmer.

Huffman behauptet, API sei gar nicht für alle App-Entwickler gedacht.

Er habe nicht gewusst, wie sehr diese Apps profitieren.

Reddit gab Entwicklern praktisch keine Zeit zu reagieren.

Der Social-Media-Aggregator Reddit befindet sich dieser Tage in Aufruhr. Das liegt an den angekündigten API-Änderungen, die viele Drittanbieter-Apps zur Aufgabe zwingen, weil sie sich die Gebühren, die Reddit verlangt, nicht leisten könnten. Eine zentrale Rolle spielt dabei Reddit-CEO Steve Huffman. Denn dieser zeigt sich nicht ansatzweise gesprächsbereit und eskaliert die Angelegenheit mit jedem öffentlichen Auftritt bzw. Interview.Bereits sein Auftritt im Rahmen eines "Ask Me Anything" (AMA) auf Reddit selbst geriet zum PR-Fiasko, diese Woche wurde eine interne Mail bekannt, in der er betonte, dass Reddit die Proteste aussitzen will. Nun gab er The Verge ein langes Interview - und auch dieses wird die Fronten nur weiter verhärten. Denn Huffman stellt hier Behauptungen auf, die man - vorsichtig formuliert - als eine sehr eigenwillige Interpretation der Dinge bezeichnen kann und muss.Denn Huffman behauptete in dem Gespräch, dass die API gar nicht für alle App-Entwickler gedacht war und ist: "Wir bieten die API an, damit die überwiegende Mehrheit unserer Nutzer die API verwenden kann - also nicht diese, sondern die anderen 98 Prozent, die Tools, Bots und Erweiterungen für Reddit erstellen - dafür ist die API gedacht. Sie war nie dafür gedacht, Drittanbieter-Apps zu unterstützen." Gemeint sind hier die Entwickler, die jene Apps anbieten, die Ende Juni dichtmachen (müssen).Huffman sieht sich selbst als eine Art Opfer: "(Die API) war nie dazu gedacht, Anwendungen von Drittanbietern zu unterstützen. Wir haben sie existieren lassen. Und ich sollte die Schuld dafür auf mich nehmen, denn ich war derjenige, der lange Zeit dafür plädiert hat. Aber ich wusste nicht - und das ist meine Schuld - in welchem Ausmaß sie von unserer API profitierten. Dass dies keine Wohltätigkeitsorganisationen waren."Die Aussagen des CEOs sind bestenfalls naiv, einige werden ihn hingegen der blanken Lüge bezichtigen. Denn er behauptet, nicht gewusst zu haben, wie sehr diese Apps von Reddit profitieren. Einen Mehrwert für Reddit bieten sie nicht, so Huffman: "Nicht so viel, wie sie einnehmen. Auf keinen Fall."Ein weiterer Vorwurf an Reddit und dessen Management ist, dass man den Entwicklern praktisch keine Zeit gegeben habe, auf die Änderungen zu reagieren. So sagte Apollo-Entwickler Christian Selig vor nicht allzu langer Zeit: "Der Wechsel von einer acht Jahre lang kostenlosen API zu plötzlich anfallenden massiven Kosten ist nicht etwas, das ich in nur 30 Tagen realisieren kann." Huffmans zickige Antwort darauf lässt sich im Wesentlichen mit einem Wort zusammenfassen: Pech.