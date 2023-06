Minecraft-Entwickler verlassen Reddit: 'Nicht mehr richtiger Ort für uns'

Seit einiger Zeit laufen auf Reddit Proteste gegen die Änderungen an den API-Richtlinien, die der Dienst umsetzen will. Das wird zur Folge haben, dass viele Drittanbieter-Apps aufgeben müssen. Doch Reddit plant die Sache auszusitzen - verliert dabei aber viel Ansehen.

Minecraft-Entwickler verlässt Reddit

Reddit bleibt stur. So kann man die vergangenen Tage und Wochen wohl am kürzesten zusammenfassen. Denn der Social-Media-Dienst reagierte auf die unterschiedlichen Protestaktionen von Moderatoren mit Ignoranz und ist überzeugt, dass sich das Ganze irgendwann einmal von selbst erledigen wird. Das hat aber zur Folge, dass viele Subreddits den Zugang bis aus Weiteres eingeschränkt haben und es ist nicht klar, wie es mit diesen Reddit-"Unterforen" weitergeht.Zum überwiegenden Großteil gehen alle Aktionen von Moderatoren aus, diese sind auf Reddit freiwillig und unbezahlt tätig. Sie bekommen nun aber prominente Unterstützung von außen, denn mit Mojang hat ein überaus populärer Spiele-Entwickler angekündigt, dass man sich von der Plattform zurückzieht (via PC Gamer ).Mojang bezieht sich in einem Beitrag dazu nämlich direkt auf die unnachgiebige Haltung von Reddit: "Wie ihr sicherlich schon gehört habt, hat die Reddit-Geschäftsführung vor Kurzem Änderungen eingeführt, die zu Regel- und Moderationsänderungen in vielen Subreddits geführt haben. Aufgrund dieser Änderungen sind wir der Meinung, dass Reddit kein geeigneter Ort mehr ist, um offizielle Inhalte zu posten oder unsere Spieler darauf zu verweisen."Beim Minecraft-Subreddit handelt es sich um eine alles andere als kleine Community, denn sie hat rund 7,4 Millionen Mitglieder. Der Subreddit bleibt auch nach dem Rückzug der Entwickler zugänglich, Besucher müssen aber künftig auf den "direkten Draht" zu den Machern des Spiels verzichten - und damit unter anderem auf die beliebten offiziellen Changelog-Threads.