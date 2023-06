Endlich Next-Gen: Microsoft entwickelt nicht länger für die Xbox One

Mehr als zwei Jahre nach dem Marktstart der Xbox Series X|S lässt Microsoft die Ära der Xbox One hinter sich. Die alte Konsolengeneration wird zukünftig keine neuen Spiele erhalten. Dennoch soll sie als Set-Top-Box für Cloud Gaming und den Xbox Game Pass am Leben bleiben.

Xbox One als Streaming-Box auf dem Abstellgleis

Xbox Series X-Engpässe überwunden, die Series S-Problematik nicht

Spieler werden auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt

Zusammenfassung Microsoft beendet Entwicklung neuer Xbox One-Spiele.

Erfolgreiche Titel werden weiterhin mit Updates versorgt.

Xbox Series S erfordert mehr Arbeit von Entwicklern.

Xbox One kann Next-Gen-Titel via Xbox Game Pass streamen.

Series X|S-Titel meist nur mit 30 FPS.

Chipkrise und Coronapandemie ließen Microsoft länger an Xbox One festhalten.

Sony konzentriert sich auf PS5, PS4 weiterhin unterstützt.

Microsoft

Lange hat Microsoft an der Xbox One-Familie festgehalten, die auch nach dem Release der Xbox Series X|S im November 2020 mit neuen Titeln und Updates versorgt wurde. Lediglich extrem leistungshungrige Spiele, wie der Microsoft Flight Simulator , erschienen "exklusiv" für die damaligen Next-Gen-Konsolen. Nun ist allerdings offiziell Schluss, wie Xbox Game Studios-Chef Matt Booty in einem Interview mit Axios bestätigt."Wir sind zu Gen 9 übergegangen", erklärt Booty. Demnach arbeitet keines der mehr als 20 Entwicklerteams innerhalb der Xbox Game Studios an neuen Spielen, die mit der Xbox One (Gen 8) kompatibel sind. Erfolgreiche Xbox One-Titel - wie Minecraft und Co. - werden allerdings weiter mit Updates und Inhalten versorgt.Ebenso soll die Konsole auch in Zukunft in der Lage sein, Next-Gen-Titel darzustellen, wenn auch nur über den Spiele-Streaming-Dienst des Xbox Game Pass (Ultimate). Vor allem Microsofts Eigenproduktionen werden zu Release stets auch in der Cloud zur Verfügung stehen.Vor allem die hohe Nachfrage zu Beginn der Coronapandemie , die anhaltende Chipkrise und die damit verbundenen Lieferengpässe der Xbox Series X dürften bei Microsoft dazu geführt haben, deutlich länger an der Xbox One festzuhalten als geplant. Auch Sony verlängerte seinen Support für die beliebte PlayStation 4 (PS4), konzentriert sich allerdings mittlerweile ebenfalls hauptsächlich auf die PlayStation 5 (PS5).Dennoch sehen Experten einen Klotz am Bein der Redmonder - die Xbox Series S. Entwickler werden angehalten, Spiele nicht nur für das Konsolen-Flaggschiff zu entwickeln, sondern auch für das abgespeckte Budget-Modell. "Ist es mehr Arbeit? Sicher", sagt Booty. Allerdings sei man (intern) in der Lage, deutlich mehr Leistung aus der Series S herauszuholen als zuvor. Vor allem Studios, die bereits ihren zweiten Titel für das System optimieren, seien guter Dinge - "Sie können besser planen, weil sie wissen, wo einige der scharfen Ecken sind."Echtes Next-Gen-Feeling scheint in der Community allerdings nicht zu entflammen. Zugunsten einer stabileren Framerate und (eventuell) höherem Detailgrad bei maximaler 4K-Auflösung verzichten immer mehr Entwickler auf das einst hoch angepriesene 60-FPS-Versprechen. Zuletzt gerieten dafür unter anderem Redfall (Update auf 60 FPS geplant) und das kommende Starfield in die Kritik. Beide Titel fahren derzeit einen 30-FPS-Ansatz.