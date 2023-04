Xbox-Spieler sauer: Redfall vorerst nur mit 30 FPS auf Series X|S

Bethesda und Microsoft stehen vor einem Mini-Shitstorm. Wie die Entwickler von Redfall bekannt gegeben haben, wird der neue Open-World-Shooter vorerst ohne Performance-Modus für die Konsolen Xbox Series X und Series S erscheinen und somit auf 30 FPS beschränkt sein.

"30 FPS in einem Shooter? Woll ihr mich verar*****?"

Was genau ist eigentlich Redfall? Redfall ist ein Open-World-Action-Abenteuerspiel, das von Arkane Studios entwickelt und von Bethesda Softworks veröffentlicht wird. In diesem spannungsgeladenen Koop-Shooter erkunden die Spieler die fiktive Insel Redfall, die von einer Armee blutrünstiger Vampire belagert wird. Die Handlung spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der die Inselbewohner gegen die übernatürlichen Bedrohungen kämpfen, um ihre Heimat zurückzuerobern.



Zusammenfassung Redfall erscheint für Xbox Series X|S und Windows-PCs (2. Mai 2023)

Performance-Modus für Konsolen zunächst nicht vorhanden

Quality-Modus beschränkt auf 30 FPS

Online-Zwang im Einzelspielermodus, schlechte Umsetzung des Koop-Modus

Native 4K- bzw. 1440p-Auflösung, Raytracing, HDR10 und Co.

Einzelkauf ab ca. 80 Euro, Teil des Xbox Game Pass

Wer auf Twitter mehr Kommentare als Likes sammelt, der steht meist vor einem großen Problem. Aktuell zieht ein noch überschaubarer Shitstorm über der Konsolenversion von Redfall auf, nachdem die Arkane Studios bestätigt hatten, zum Release nur über einen "Quality Mode" zu verfügen. Obwohl hohe Auflösungen, Raytracing, HDR10 und Co. Spieler begeistern können, gibt es eine Schattenseite, die für Shooter-Fans zum K.O.-Kriterium wird.So soll Redfall auf der Xbox Series X und Xbox Series S zwar in nativer 4K- bzw. 1440p-Auflösung dargestellt werden, dafür allerdings auf 30 FPS beschränkt sein. Ein sogenannter "Performance Mode", der Auflösung und Grafikqualität reduziert, dafür aber 60 FPS bietet, wird erst zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht. PC-Spieler hingegen haben voraussichtlich keine Einschränkungen zu befürchten.Die Ankündigung stößt bei Xbox-Spielern vor allem aus dem Grund sauer auf, da die Bethesda- und Microsoft-Tochter bereits den angepeilten Release im Sommer 2022 nicht einhalten konnte und nun mit einem eventuell halb garen Spiel am 2. Mai 2023 startet.Dabei ist das für Wochen oder gar Monate anhaltende 30-FPS-Limit nur die Spitze des Eisbergs. Im Vorfeld haben sich interessierte Spieler bereits kritisch über Redfalls Online-Zwang im Einzelspielermodus und die schlechte Umsetzung des Koop-Modus geäußert. Letzterer setzt auf ein "Host-Progression only"-Modell, wobei der Story-Fortschritt im Spiel nur für den Gruppenanführer, nicht aber für seine Mitspieler gespeichert wird. Sind diese zwischenzeitlich allein unterwegs, müssen alle Missionen wiederholt werden.Redfall wird Anfang Mai für die Xbox Series X|S und Windows-PCs erscheinen und zudem Teil des Xbox Game Pass sein. Im Einzelkauf ist eine Vorbestellung ab 79,99 Euro möglich.