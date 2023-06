Xbox Series S: Microsoft bringt neue Version in "Carbon Black" mit 1TB

Microsoft hat gestern Abend nicht nur einen ausführlichen Ausblick auf "Starfield" gegeben, sondern auch neue Xbox-Hardware vorgestellt. Ab sofort gibt es die Xbox Series S auch in einer neuen schwarzen Version mit verdoppeltem Speicher.

Zusammenfassung Microsoft stellt neue Xbox Series S in schwarz mit doppeltem Speicher vor.

Für USA 349,99 US-Dollar, für Deutschland 349,99 Euro.

Verfügbarkeit ab 01.09.2023.

Vorbestellungen schon jetzt möglich.

Keine Spiele oder andere Dreingaben.

Mehr Speicherplatz für lokale Spiele dank größerem Speicher.

Kein optisches Laufwerk.

Wer die Microsoft Xbox Series S kaufen wollte, hatte bisher nur die Option, eine Version mit 512 Gigabyte Speicher zu erwerben. Auch gab es bisher nur eine einzige Farbe: Weiß. Dafür ist die Xbox Series S aber auch eine günstige Möglichkeit, in das Xbox-Ökosystem mit aktueller Hardware einzusteigen, schließlich kostet das Gerät laut dem WinFuture-Preisvergleich auch nur knapp 270 Euro Ab sofort hat man bei der Xbox Series S etwas mehr Auswahl: Microsoft führt ein neues Modell mit auf ein Terabyte verdoppeltem internem Flash-Speicher ein, das in einem schwarzen Gehäuse daherkommt. Optisch gleicht man die kleinere Konsole damit an die große Series X an und auch beim Speicher liegen die beiden Varianten der Microsoft-Spielkonsole jetzt gleichauf.Für die USA ruft Microsoft für die schwarze Xbox Series S 1TB in "Carbon Black" einen Preis von 349,99 US-Dollar auf. In Deutschland gibt es in diesem Fall eine 1:1-Umrechnung, sodass die neue Variante der Xbox hierzulande für 349,99 Euro an den Start geht. Die Verfügbarkeit soll in Europa und den USA jeweils ab 1. September 2023 gegeben sein.Wer will, kann die Xbox Series S Carbon Black 1TB schon jetzt vorbestellen, um das Gerät dann mit Beginn der Verfügbarkeit direkt geliefert zu bekommen. Spiele oder andere Dreingaben gibt es bisher für die schwarze 1TB-Ausgabe der Konsole nicht. Durch den größeren Speicher haben die Besitzer der Xbox Series S bei dem neuen Modell die Möglichkeit, mehr Spiele lokal vorzuhalten, schließlich besitzt die kleinere der beiden aktuellen Microsoft-Konsolen kein optisches Laufwerk.