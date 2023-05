Neustarts im Juni: Microsoft kündigt neue Xbox Game Pass-Spiele an

Der Juni steht vor der Tür und damit auch ein neuer Schwung an Spielen, DLCs und Updates für den PC und Xbox Game Pass samt Cloud-Gaming. Microsoft beliefert seine Flatrate-Abonnenten mit acht neuen Titeln, unter anderem mit Am­nesia: The Bunker und dem Car Mechanic Simulator.

Game Pass: Kommende Spiele im Überblick

Bereits verfügbar - Chicory: A Colorful Tale

Bereits verfügbar - Farworld Pioneers

Ab 1. Juni - Car Mechanic Simulator 2021

Ab 1. Juni - Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer

Ab 1. Juni - The Big Con

Ab 6. Juni - Amnesia: The Bunker

Ab 6. Juni - Hypnospace Outlaw

Ab 8. Juni - Rune Factory 4 Special

Ab 8. Juni - Stacking

Ab 13. Juni - Dordogne

Weitere Updates, DLCs & Perks im Juni

Mit dem letzten Game Pass-Update im Mai rückten Spiele wie FIFA 23 und Railway Empire 2 in den Mittelpunkt ( wir berichteten ), nun stehen im Verlauf der kommenden 14 Tage die nächsten Aufnahmen an. Der Startschuss ist bereits erfolgt und schon jetzt stehen das Puzzle-Adventure Chicory: A Colorful Tate und das Sci-Fi-Spiel Farworld Pioneers für Windows-PCs, Xbox One, Xbox Series X|S und zum Teil auch in der Cloud zur Verfügung.Bis zum 13. Juni folgen dann der Car Mechanic Simulator 2021, der First-Person-Shooter (FPS) Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance of the Slayer, The Big Con, das Horror-Spiel Amnesia: The Bunker, Hypnospace Outlaw, Rune Factory 4 Special, Stacking und Dordogne. Der jüngste Teil der Amnesia-Serie gehört zu den Highlights der Juni-Neustarts, vor allem auch, da Microsoft die Aufnahme in den Game Pass zu Release des Titels organisiert hat.Abseits der neuen Game-Pass-Titel informiert Microsoft über kommenden Updates und DLCs. So wird unter anderem Super Mega Baseball 4 ab sofort als Early Access Trial via EA Play angeboten. Zudem startet die Season 5 "New Dawn" für Battlefield 2042 und Minecraft erhält ein Trails & Tales Update. Für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate hält man weiterhin das Obsidian Eye of Reach Pack bereit, das im Piratenabenteuer Sea of Thieves abgeholt werden kann.Abschließend vergeht kein Monat, ohne dass eine Handvoll Spiele den PC und Xbox Game Pass verlassen. Nur noch bis zum 15. Juni können die Titel Bridge Constructor Portal, Chorus, Maneater, Mortal Shell, Serious Sam 4 und Total War: Three Kingdoms gespielt werden.