Diese iOS 17-Funktionen sollen zum Herbst-Launch gar nicht fertig sein

Apple hat Anfang Juni die kommenden neuen Funktionen für iOS 17 vorgestellt . iOS 17 wird im Herbst starten, mit großer Wahrscheinlichkeit im September. Doch nicht alle vorgestellten Neuerungen werden bis dahin fertig sein.

Die neue Journal-App

Verbesserte AirDrop-Funktionen

Gemeinsame Wiedergabelisten

Verfügbarkeit von Beta und finaler Version

Zusammenfassung iOS 17: Start im Herbst, Neuerungen aufgeteilt.

Journal-App: teil-automatisiertes Tagebuch, maschinelles Lernen, kommt aber erst später in diesem Jahr.

AirDrop-Updates: Nummern austauschen, Inhalte freigeben, größere Datenmengen über Internet - noch kein Hinweis in der Beta.

Apple Music: gemeinsam genutzte Wiedergabeliste, Freunde einladen, Änderungen, Emojis starten später.

Erste öffentliche Beta-Version von iOS 17 im Juli, aktuell nur für Entwickler.

Die Liste der kommenden Änderungen, Verbesserungen und Neuerungen für iOS 17 ist lang - so lang, dass Apple den Start der neuen Funktionen aufteilen wird. Zum Launch im September wird ein Großteil der neuen Features startklar sein, doch das gilt nicht für die folgenden drei wichtigen Funktionen:Mit der neuen App namens Journal für das iPhone führen Nutzer im Grunde ein teil-automatisiertes Tagebuch, das mithilfe von maschinellem Lernen auch so etwas wie "Tipps" für den Tagebuch-Eintrag anbietet. Dabei schaut die App auf Daten, die an dem Tag gesammelt wurden. Dazu gehören besuchte Orte, Fotos, Musik und Ähnliches. Mit der Journal-App können iPhone-Nutzer laut Apple "das Leben schätzen und Erinnerungen bewahren" und so etwas wie die Rückblicke der Fotos-App auf weitere Bereiche anwenden.Die neue Journal-App wird laut Apple "später in diesem Jahr" verfügbar sein und ist nicht in der iOS 17 Beta enthalten.iOS 17 enthält eine Reihe von Updates für AirDrop, darunter die Möglichkeit, Nummern über NameDrop auszutauschen und die Freigabe von Inhalten zu starten, indem man zwei Geräte in die Nähe des anderen bringt.AirDrop wird zudem das Senden von Übertragungen von größeren Datenmengen über das Internet (iCloud) bieten. Übertragungen werden über eine Internetverbindung fertiggestellt, wenn man sich aus dem gemeinsamen AirDrop-Bereich entfernt. Auch hier heißt es: "Später in diesem Jahr", die Verbesserungen sind nicht in der iOS 17 Beta enthalten.Zu guter Letzt wird Apple Music mit iOS 17 in diesem Jahr endlich Unterstützung für gemeinsam genutzte Wiedergabelisten erhalten. Mit iOS 17 kann man in der Apple Musik-App Freunde einladen, einer Wiedergabeliste beizutreten. Dann kann jeder der Wiedergabeliste etwas hinzufügen, Lieder neu anordnen, entfernen und mit Emojis auf die Lieder reagieren. Bisher ist das Feature nicht in der Musik-App aufgetaucht. Die Neuerungen sollen noch in diesem Jahr starten.Apple wird in Kürze die erste öffentliche Beta-Version von iOS 17 herausgeben, geplant ist der Start für Juli. Bisher können nur registrierte Entwickler die Beta laden