iOS 17: So installiert Ihr die Developer-Beta auf dem iPhone

Apple hat die Richtlinien zum Installieren und Testen seiner Developer-Betriebssysteme geändert. Besitzer eines iPhones iPads , einer Apple Watch oder eines Apple TV können die Entwickler-Betas einfach installieren. Erfahrt hier, was Ihr machen müsst.

iOS 17 Roadmap

iOS 17 Developer Beta: 5. Juni 2023.

iOS 17 Public Beta: "Juli".

iOS 17 stabile Version: "Herbst".

So ladet Ihr iOS 17 herunter und installiert es auf Eurem iPhone

Developer Betas

Wichtig! Bedenkt, dass Beta-Versionen Fehler enthalten und die Kompatibilität mit Apps und Diensten beeinträchtigen können. Es wird nicht empfohlen, Beta-Versionen auf Eurem Hauptgerät zu installieren. Die Installation erfolgt auf eigene Gefahr!

So aktiviert Ihr iOS-Developer-Betas auf Eurem iPhone

Meldet Euch auf der Apple-Developer-Website mit demselben Account an, den Ihr auf dem iPhone (oder einem anderen Apple-Gerät) benutzt.

Wählt "Heute anmelden".

Entscheidet Euch dafür, in der Apple-Developer-App fortzufahren oder wählt Anmeldung im Web fortsetzen.

Bestätigt Eure persönlichen Daten und wählt Fortfahren.

Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm und stimmt den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) zu.

Wichtig: Es ist nicht mehr notwendig, die jährliche ADP-Gebühr von 99 US-Dollar für den Beta-Zugang zu zahlen.

Wählt Allgemein

Wählt Software Updates.

Tippt auf Beta Updates.

Wählt die gewünschte iOS-Beta-Version.

Öffentliche Beta-Versionen

Geht zu beta.apple.com auf Eurem iPhone und loggt Euch mit Eurer Apple ID ein.

Wählt im Navigationsmenü der Seite die Option "Ihre Geräte registrieren".

Wählt iOS.

Folgt den Anweisungen auf der Seite

Wichtig! Bedenkt, dass Beta-Versionen Fehler enthalten und die Kompatibilität mit Apps und Diensten beeinträchtigen können. Es wird nicht empfohlen, Beta-Versionen auf Eurem Hauptgerät zu installieren. Die Installation erfolgt auf eigene Gefahr!

Offizieller Release

Öffnet die Einstellungen

Wählt Allgemein

Öffnet Software-Update und wartet, bis das System nach verfügbaren Updates sucht.

Wenn es ein Update gibt, tippt auf Herunterladen und Installieren.

Wählt nach dem Herunterladen der neuesten Version Jetzt installieren.

Nach dem Neustart läuft auf Eurem iPhone die neueste Version.

Entwicklung neuer iOS-Versionen

Zusammenfassung Apple ändert Richtlinien für Entwickler-Betas: Zugang ohne Gebühr.

Developer Beta ab 5. Juni, Public Beta Juli, stabile Version Herbst.

Wer testen will, dem wird eine vorherige Sicherung empfohlen.

iOS-Entwicklungsprozess anders als bei Android.

Apple folgt einem konsistenten Zeitplan für die Verteilung von Beta-Testversionen und stabilen Versionen für seine iOS-Betriebssysteme. Für iOS 17 hat das Unternehmen kurz nach der WWDC 2023 damit begonnen, die Entwickler-Beta anzubieten und hat auch angekündigt, wann die öffentliche Beta und die stabile Version zu erwarten sind:Es wird dringend empfohlen, vor der Installation eine Sicherungskopie des iPhones anzulegen, damit man, im Falle eines Fehlers, zur stabilen Version des Betriebssystems zurückkehren kann.Während der iOS-16-Veröffentlichungen schloss Apple eine Lücke in der Verteilung der Entwickler-Betas, die offiziell nur für App-Entwickler verfügbar waren, die im Apple Developer Program (ADP) angemeldet waren. Unternehmungslustige konnten jedoch einfach ein Beta-Profil installieren, das von einem zahlenden Entwickler heruntergeladen wurde.Zunächst wurde spekuliert, dass Apple die ADP-Anforderungen für Entwickler-Betas durchsetzt, die von den öffentlichen Betas getrennt sind. Kurz nach der WWDC änderte Apple jedoch sein Developer-Portal von "OS Beta-Releases" als exklusiv für ADP ( archivierte Seite vom 3. Juni ) zu " OS Beta-Releases ", die für jeden mit einer gültigen Apple ID zugänglich sind.Trotz der Änderung werden iOS-Entwicklerbetas nicht standardmäßig auf iPhones aufgeführt (oder auf einem iPad, einer Apple Watch, einem Mac oder einem Apple TV). Zuerst müsst Ihr folgende Schritte befolgen:Anwendungsentwickler, die den ADP-Bedingungen bereits in der Vergangenheit zugestimmt haben, aber die Jahresgebühr nicht mehr zahlen, müssen den AGB nicht erneut zustimmen.Schließt die App oder das Browserfenster. Startet dann die Einstellungen-App auf dem Gerät neu.Je nach Gerät seht Ihr mehr als eine verfügbare Beta-Version. Wählt die Gewünschte aus und wartet dann darauf, dass das Update heruntergeladen und installiert wird, wobei das Gerät neu gestartet wird.Apple hat noch nicht bestätigt, wie die öffentlichen Betas für iOS 17 funktionieren werden, aber da die Änderungen, die auf die Entwicklerbetas angewendet werden, in der Regel auf die öffentlichen Tests gespiegelt werden, sollten die Schritte denen für die öffentlichen Betas von iOS 16 nach der Veröffentlichung von iOS 16.4 ähneln:Danach sollte im Menü Software-Aktualisierung die Option "Public Beta" für das gewählte Betriebssystem aufgeführt sein. Wählt die gewünschte Version aus und folgt den üblichen Schritten zur Systemaktualisierung: Einstellungen > Allgemein > Software-Aktualisierung.Die stabile Version von iOS 17 ist offiziell "für den Herbst" geplant, traditionell die Jahreszeit, in der neue iPhones mit der nächsten Betriebssystemversion auf den Markt kommt. Wie bei früheren Versionen wird das Update Over-the-Air (OTA) verteilt und erfordert lediglich eine funktionierende Internetverbindung. Die Schritte zur Überprüfung des Updates haben sich bei der Testversion von iOS 17 nicht geändert und sollten wie folgt funktionieren:Denkt daran! Das Update wird nur installiert, wenn das Gerät neu gestartet wird. Dazu muss das iPhone noch mindestens 50 Prozent Akku haben, oder an ein Ladegerät angeschlossen sein. Viel Spaß beim Herunterladen!Abgesehen davon, dass Apple ein kontrollierteres Ökosystem hat, folgt es einem etwas anderen Entwicklungsprozess als Google bei Android. Obwohl beide Systeme jährlich größere Updates erhalten, gibt es bei iOS zwischen den Versions-Updates oft größere Änderungen.Im Falle von iOS (einschließlich iPadOS und anderer abgeleiteter Systeme) bietet Apple Betaversionen für kleinere Überarbeitungen an (z. B. 16.1, 16.2 usw.), die normalerweise einige Wochen lang verfügbar sind, bevor die endgültige stabile Version veröffentlicht wird. Google macht es anders und führt einen einzigen Testprozess über mehrere Monate durch, bevor die jährliche Android-Version aktualisiert wird, was normalerweise in der zweiten Hälfte des Kalenderjahres geschieht.Habt Ihr in der Vergangenheit schon einmal eine Beta-Version von Apple OS ausprobiert? Bevorzugt Ihr das alte Beta-Profil-Dateisystem oder das neue Menü in der Einstellungs-App? Teilt uns Eure Meinung in den Kommentaren unten mit.