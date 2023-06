Windows 10 Version 21H2 hat End of Service erreicht, Upgrade nötig

Windows-Nutzer sollten das Prozedere bereits kennen, denn Microsoft hat schon mehrfach "Unterversionen" seiner Betriebssysteme auslaufen lassen. Mit dem gestrigen Patch Day war es wieder einmal so weit, denn die Windows 10 Version 21H2 hat letztmalig ein Update bekommen.

Gestern Abend gab es - wie an jedem zweiten Dienstag des Monats - den traditionellen Patch Day von Microsoft und dieser bringt in der Regel Sicherheitsfixes und Verbesserungen mit sich. Gelegentlich heißt es an diesem Tag aber auch Abschied nehmen, denn Microsoft beendet immer wieder den Support für alte bzw. veraltete Versionen des Betriebssystems.Konkret handelt es sich um das sogenannte "End of Service" (EOS)-Datum, hierbei genügt ein simples Update auf Version 22H2, um weiter auf der sicheren Seite zu sein und Sicherheitsaktualisierungen und neue Features zu erhalten. Diese Version des Microsoft-Betriebssystems ist auch noch eine ganze Weile lang aktuell, das Enddatum beträgt hier Oktober 2025. Microsoft schreibt dazu offiziell: "Ab dem 13. Juni 2023 haben die Home-, Pro-, Pro Education- und Pro for Workstations-Editionen von Windows 10, Version 21H2, das Ende des Servicing erreicht. Das Sicherheitsupdate vom Juni 2023 - veröffentlicht am 13. Juni 2023 - ist das letzte für diese Versionen verfügbare Update. Geräte, auf denen diese Versionen ausgeführt werden, erhalten keine monatlichen Sicherheits- und Preview-Updates mehr, die Schutz vor den neuesten Sicherheitsbedrohungen bieten."Wie man an der Versionsnummer unschwer erkennen kann, hat die Verteilung von Version 21H2 in der zweiten Jahreshälfte von 2021 begonnen, konkret war es im November dieses Jahres so weit. Ein Update auf Version 22H2 sollte auch kein Problem sein. Bis 2025 müssen sich Nutzer also keine Gedanken machen. Danach könnte es jedoch komplizierter werden, da sich bei Windows 11 die Hardware-Voraussetzungen geändert haben - insbesondere hinsichtlich TPM 2.0 und Secure Boot.