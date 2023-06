Optionales Update für Windows 10 Version 22H2 startet - das ist neu

Microsoft hat für die letzte Windows-10-Version ein optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update für alle Nutzer herausgegeben. Es handelt sich um die Vorschau für den Patch-Day im Juli. Damit starten mehrere Neuerungen, die meisten aber unter der Haube.

Jetzt manuell installieren

Update KB5027293 - Highlights Neu! Dieses Update fügt viele neue Features und Verbesserungen zu Microsoft Defender for Endpoint hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Defender for Endpoint.

Dieses Update fügt viele neue Features und Verbesserungen zu Microsoft Defender for Endpoint hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Defender for Endpoint. Neu! Mit diesem Update können Sie sich jetzt über Microsoft-Clouds hinweg authentifizieren. Dieses Feature erfüllt auch die Überprüfungen des bedingten Zugriffs, wenn sie erforderlich sind.

Mit diesem Update können Sie sich jetzt über Microsoft-Clouds hinweg authentifizieren. Dieses Feature erfüllt auch die Überprüfungen des bedingten Zugriffs, wenn sie erforderlich sind. Neu! Neu! Dieses Update verbessert mehrere vereinfachte chinesische Schriftarten und den Microsoft Pinyin Input Method Editor (IME). Sie unterstützen jetzt GB18030-2022. Zeichen in der Liste der chinesischen Standardzeichen (GB18030-2022-Implementierungsstufe 2) sind in Microsoft Yahei (normal, hell und fett), Dengxian (optionale Schriftart: normal, hell und fett) und Simsun verfügbar. Die Simsun Ext-B-Schriftart (GB18030-2022 Implementierungsstufe 3) unterstützt jetzt die Unicode CJK Unified Ideographs Extensions E und F.

Neu! Dieses Update verbessert mehrere vereinfachte chinesische Schriftarten und den Microsoft Pinyin Input Method Editor (IME). Sie unterstützen jetzt GB18030-2022. Zeichen in der Liste der chinesischen Standardzeichen (GB18030-2022-Implementierungsstufe 2) sind in Microsoft Yahei (normal, hell und fett), Dengxian (optionale Schriftart: normal, hell und fett) und Simsun verfügbar. Die Simsun Ext-B-Schriftart (GB18030-2022 Implementierungsstufe 3) unterstützt jetzt die Unicode CJK Unified Ideographs Extensions E und F. Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf die Bildschirmtastatur auswirkt. Das Problem verhindert, dass es geöffnet wird, nachdem Sie den Computer gesperrt haben.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf einen geplanten monatlichen Task auswirkt. Es wird möglicherweise nicht rechtzeitig ausgeführt, wenn das nächste Ereignis auftritt, wenn die Sommerzeit eintritt.

Dieses Update behebt ein Problem, das alle Registrierungseinstellungen unter den Richtlinienpfaden betrifft. Sie können gelöscht werden. Dies tritt auf, wenn Sie die lokale temporäre Benutzerrichtliniendatei während Gruppenrichtlinie Verarbeitung nicht umbenennen.

Dieses Update wirkt sich auf den Desktopfenster-Manager (DWM) aus. Es verbessert die Zuverlässigkeit.

Dieses Update behebt ein Problem, das sich auf .msi-Dateien auswirkt. Ein kleineres Update ist nicht installiert. Dies tritt auf, wenn Sie den EnterpriseDesktopAppManagement-Konfigurationsdienstanbieter (CSP) verwenden, um die .msi-Datei zu verteilen.

Dieses Update behebt ein Problem, das den Spoolerdienst betrifft. Es funktioniert nicht mehr. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie in einem bestimmten Arbeitsbereich drucken.

Dieses Update behebt ein Problem, das einen tib.sys Treiber betrifft. Es wird nicht geladen. Dies tritt auf, wenn die durch HyperVisor geschützte Codeintegrität (HVCI) aktiviert ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das NCryptGetProperty() betrifft. Wenn Sie es mit NCRYPT_KEY_TYPE_PROPERTY aufrufen, gibt das System 0x1 anstelle von 0x20 zurück. Dies tritt auf, wenn der Schlüssel ein Computerschlüssel ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders betrifft. Sie können jetzt die richtigen Standardberechtigungen für diesen Verzeichnispfad festlegen und verwalten. Wenn die Berechtigungen falsch sind, schlagen das Startmenü, die Suche und die Azure Active Directory-Authentifizierung (Azure AD) fehl.

Dieses Update behebt ein Problem, das diejenigen betrifft, die die Kontooption "Smartcard ist für interaktive Anmeldung erforderlich" aktivieren. Wenn RC4 deaktiviert ist, können Sie sich nicht bei Remotedesktopdienste-Farmen authentifizieren. Die Fehlermeldung lautet: "Ein Authentifizierungsfehler ist aufgetreten. Der angeforderte Verschlüsselungstyp wird vom KDC nicht unterstützt."

Dieses Update behebt ein Problem, das HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders betrifft. Sie können jetzt die richtigen Standardberechtigungen für diesen Verzeichnispfad festlegen und verwalten. Wenn die Berechtigungen falsch sind, schlägt das Startmenü, die Suche und die Azure Active Directory-Authentifizierung (Azure AD) fehl.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Zusammenfassung Microsoft hat für Windows 10 Version 22H2 ein optionales, nicht sicherheitsrelevantes Update KB5027293 veröffentlicht.

Enthalten sind Fehlerbehebungen, Verbesserungen, u.a.

Dieses Update kann ab sofort installiert werden.

Verteilung der optionalen Updates erfolgt nicht auf einen Schlag.

Microsoft hat diese Updates früher unter "C-Updates" zusammengefasst.

Zudem gibt es eine Vielzahl an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Das Update KB5027293 steht ab sofort für alle Windows 10-Nutzer zur Verfügung, die Windows 10 in Version 22H2 installiert haben. Das Build mit der Nummer 19045.3155 lässt sich ab sofort über Windows Update beziehen.Wer möchte, kann das Update also manuell installieren und von den Änderungen profitieren. Inhaltlich handelt sich dabei um eine Aktualisierung mit einer langen Liste an Fehlerbehebungen, Verbesserungen, neuen Defender-Funktionen sowie der Option, sich über Microsoft-Clouds hinweg zu authentifizieren. Behoben wird ein Fehler, der dazu führte, das die Bildschirmtastatur sich nicht aktivieren ließ. Mehr dazu in den Release-Notes am Ende dieses Beitrags. Wir haben die Highlights für euch übersetzt.Das Update KB5027293 ist ein sogenanntes Vorschau-Update oder optionales Update, das bereits über den Release Preview Kanal verteilt wurde. Nach diesem Test ist es nun so weit, dass alle Nutzer das optionale Update über die Windows Update-Funktion erhalten können.Microsoft hatte diese Updates früher unter dem Begriff "C-Updates" zusammengefasst. Die darin enthalten Änderungen werden zum Patch-Day im Juli dann automatisch als kumulatives Update an alle Nutzer verteilt. Microsoft startet die Verteilung der optionalen Updates nicht wie bei den sicherheitsrelevanten Updates auf einen Schlag, daher muss man sich manches Mal noch gedulden, bevor man die Version angeboten bekommt. Optionale Updates werden über die Windows Update-Funktion mit angeboten.