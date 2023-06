RARBG-Aus: Zwei auf TV spezialisierte Piraterie-Gruppen geben auf

Die Filesharing-Szene musste zuletzt einen Rückschlag hinnehmen, denn das Aus des renommierten Trackers RARBG hatte und hat auch diverse Sekundäreffekte. Nun gibt es die nächste Konsequenz, denn die auf TV-Inhalte spezialisierte Release-Gruppe CAKES verlautbarte ihr Ende.

Aus für Szenegruppe CAKES

Ende Mai hat der Torrent-Tracker RARBG bekannt gegeben, dass man aus gleich mehreren Gründen sein Angebot nicht länger aufrechterhalten kann. Die Warez-Szene, die im Englischen gerne allgemein als The Scene bezeichnet wird, gilt als Hydra, der immer wieder neue Köpfe nachwachsen. Das ist zwar nach wie vor so, dennoch hat das RARBG-Aus vor rund zwei Wochen schwerwiegende Folgen - und diese sind für Filesharing-Nutzer und -Anbieter alles andere als positiv.Das ist nicht das erste Mal der Fall: Vor drei Jahren gelang es den US-Behörden, die bekannte Release-Gruppe SPARKS aus dem Verkehr zu ziehen und deren Mitglieder anzuklagen. Das hatte laut TorrentFreak "Schockwellen" für die gesamte Szene, vor allem intern, aber auch bei jenen, die illegale Veröffentlichungen herunterladen.CAKES war eine direkte Folge davon, denn diese Gruppe nahm den Platz von SPARKS ein und konnte zwischen Herbst 2020 und heute rund 7000 Veröffentlichungen zählen, das sind also rund 50 Releases pro Woche. Konkrete Gründe zum Aus sind nicht bekannt, in ihrer letzten Veröffentlichung bedanken sich die Mitglieder, nennen aber ansonsten keine Details: "Wenn ihr uns gesagt hättet, wie die letzten Jahre verlaufen würden, hätten wir euch nicht geglaubt. Die erlernten Fähigkeiten, die massiven Tiefs, die euphorischen Hochs - es hätte nicht mit einer besseren Gruppe von Menschen passieren können."CAKES ist auch vermutlich nicht das letzte "Opfer" des Aus von RARBG, denn offenbar hat sich auch GLHF zurückgezogen. Diese Gruppe, die mit CAKES verbunden sein dürfte, hat seit mehr als einer Woche nichts mehr veröffentlicht, was laut TorrentFreak höchst ungewöhnlich ist. Das Ende von TV-Piraterie bedeutet das alles zweifellos nicht, man kann aber dennoch von schweren Rückschlägen für die Szene sprechen.