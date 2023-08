Neue Piraterie-Art: Verkauf "handgemachter" USB-Sticks mit Filmen

Wer die Piraterieszene aufmerksam beobachtet, konnte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sicherlich viele kreative und teils kuriose Vertriebswege entdecken. Die Bereitstellung über "handge­machte" USB-Sticks ist aber selbst für Szene-Veteranen etwas Neues.

Die digitalen Erben von illegalen VHS-Kassetten

Zusammenfassung Piraterieszene nutzt USB-Sticks zur Verbreitung illegaler Inhalte

Vertrieb erfolgt über Plattformen wie Etsy

USB-Sticks enthalten hunderte bis tausende Filme

Keine Gesetzeslücke, sondern illegale Praxis

Beispiel: 12-TB-Festplatte mit mehr als 10.000 HD-Filmen

Anti-Piraterie-Koalition ACE arbeitet mit Etsy zusammen

Ältere unter uns werden sich sicherlich an Märkte erinnern, die in der Regel von Menschen mit bestimmter Nationalität oder Abstammung betrieben wurden, und auf denen man VHS-Kassetten oder DVDs mit illegal kopierten Filmen kaufen konnte. Diese Art der Piraterie ist heutzutage kaum noch zu finden, denn wer will, kann mit nur wenigen Mausklicks alles Legale und Illegale über das Internet bekommen.Illegal kopierte DVDs und Blu-Rays sind zwar nach wie vor zu finden, das ist aber allenfalls eine Nische in der Piraterie. Doch offenbar gibt es immer noch eine Nachfrage nach Filmen und Serien, die sich auf Datenträgern befinden. Wie TorrentFreak berichtet, hat sich hierzu auf Etsy (und anderen vergleichbaren Shops) eine neue Szene entwickelt, die USB-Sticks mit hunderten und teils sogar tausenden Filmen verkauft.An sich ist Etsy eine Art eBay für von begabten Nutzern hergestellte Produkte. Doch offenbar ist auch das Kopieren von illegal kopierten Videos ein "Handwerk", so sind sie jedenfalls zumeist auf Etsy vertaggt. Und das ist auch alles andere als eine Seltenheit, wer nach "USB Movies" und ähnlichen Stichwörtern sucht, kann hunderte Ergebnisse bekommen.Die Filme sind oftmals "kuratiert", also in bestimmte Kategorien eingeteilt, also etwa "die besten Filme aller Zeiten", Kinder- und Superheldenfilme, Western etc. Die Anzahl der Filme richtet sich oftmals nach dem Datenträger. Wir konnten unter anderem ein Angebot entdecken, bei dem man auf einer 12-TB-Festplatte mehr als 10.000 Filme (angeblich in HD-Qualität) bekommt. Kostenpunkt: 960 Dollar.Eine Gesetzeslücke ist das nicht, wie ein Redditor erklärt . Denn auf die Frage, wie man mit derartigem Etsy-"Handwerk" durchkommt, schrieb eine Person (freilich hinkt der Vergleich): "Sie kommen damit genauso durch wie die Dealer in meiner Stadt, die mit dem Verkauf von Drogen durchkommen: Sie sind bisher nicht erwischt worden. Oder sie wurden erwischt, haben aber nur einen Klaps auf die Hand bekommen und beschlossen, dass es das Risiko wert ist, weiterzumachen."Bei ACE (Alliance for Creativity and Entertainment) kennt man das Problem eigenen Angaben nach bereits. Laut dem Chef der Anti-Piraterie-Koalition, Jan van Voorn, arbeite man derzeit mit Etsy zusammen, um das in den Griff zu bekommen, allzu effektiv ist man dabei aber offenbar bislang nicht.