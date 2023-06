Riesenerfolg: Japans größte Manga-Piraterie-Seite muss schließen

Man muss wohl heutzutage kaum noch näher erklären, welchen gesellschaftlichen und popkulturellen Stellenwert Mangas in Japan haben. Erwartungsgemäß ist auch diese Art von "Comics" massiv von Piraterie betroffen und die Urheber können sich nun über einen Erfolg freuen.

DMCA-Vorladung gegen Cloudflare

Zusammenfassung Mangas und Animes sind die kulturelle Seele Japans.

Piraterie auf dem Gebiet ist weitverbreitet.

Verlage und Anti-Piraterie-Organisation konnten Erfolg erzielen.

Erfolg durch DMCA-Vorladung, Cloudflare deckt Betreiber auf.

Erfolg: keine neuen Uploads, Seite ganz geschlossen.

25 Millionen monatliche Besuche auf 13DL.to.

Wenn man von einer kulturellen "Seele" Japans sprechen kann, dann sind das heutzutage zweifellos Mangas und Animes. Täglich erscheinen schier unzählige Publikationen, Manga-Fans können gut und gerne ihr gesamtes Geld dafür ausgeben - und würden trotzdem nur einen Bruchteil aller Publikationen zu sehen bekommen.Entsprechend kann sich wohl jeder ausmalen, welchen Stellenwert Piraterie auf diesem Gebiet hat. Das gilt in erster Linie für Japan selbst, aber wohl auch für Fans außerhalb des Manga-Heimatlandes. Denn Importe sind teuer, wenn man denn überhaupt alles nach Europa bekommt.Die Verlage interessiert das sicherlich nicht das Geringste und wie TorrentFreak berichtet, ist diesen nun ein riesiger Schlag gegen die Piraterie von Manga und ähnlichen Inhalten gelungen. Konkret gelang es dem Manga-Publisher Shueisha gemeinsam mit der japanischen Anti-Piraterie-Organisation CODA, die größte Manga-Piraterie-Seite 13DL.to zur Aufgabe zu zwingen. Die beiden schafften es per DMCA-Vorladung, die Cloudflare dazu verpflichtete, die Identitäten mehrerer Betreiber von Piratenseiten aufzudecken.Das Filesharing-Blog schreibt, dass die Urheber mit dieser Strategie nicht immer Erfolg haben, da Seitenbetreiber immer wieder mit Fake-Daten und Strohleuten arbeiten, in diesem Fall war sie aber von Erfolg gekrönt. Kurz nach dem den DMCA-Benachrichtigungen wurden neue Uploads eingestellt, mittlerweile hat die Seite ganz den Stecker gezogen. Für die Manga-Verlage ist das ein großer Erfolg, denn 13DL.to hatte schätzungsweise 25 Millionen monatliche Besuche.