RARBG-Aus hat bereits weitreichende Folgen für die Piraterie-Szene

Lange Zeit war The Pirate Bay die mächtigste Seite ihrer Art, allerdings ist diese schon lange nur noch ein Schatten ihrer selbst. Auch diverse andere Torrent-Portale haben in den vergangenen Jahren aufgegeben bzw. haben aufgrund von rechtlichem Grund aufgeben müssen. Die letzte "große" Seite dieser Art war RARBG, allerdings liegt die Betonung hier auf "war".Denn Ende Mai haben die Macher aufgegeben und teilten mit, dass man nach 15 Jahren die Pforten schließen muss. Als Gründe wurden tragische Corona-Erkrankungen sowie Ukraine-Fronteinsätze einiger Mitglieder angegeben, außerdem beklagte man zu hohe inflationsbedingte Kosten, die einen Weiterbetrieb unmöglich gemacht haben.Welche Bedeutung RARBG und dessen Aus hatte, zeigt sich nun aber bereits direkt. Wie das Filesharing-Blog TorrentFreak berichtet, hatte RARBG nämlich einen konstanten Nachschub an hochwertigen und besonders aktuellen zu bieten. Der Tracker fungierte dabei als ein Verteilerstation, die Inhalte wurden von RARBG-Bots erfasst und später auf der Seite gepostet.Das bedeutet, dass die Film- und TV-Szene nun mit Nachschubproblemen zu kämpfen hat. Denn obwohl Streaming mittlerweile deutlich größer ist als Torrent-Piraterie, so fungiert letztere nach wie vor vielfach als Quelle für erstere. Mit dem RARBG-Aus wurde derartiges Filesharing zwar nicht trockengelegt, aber gestört.Ob diese Nachschubprobleme von langer Dauer oder gar nachhaltig sein werden, ist derzeit nicht abzusehen, denn in der Regel werden solche Lücken schnell von Nachahmern oder auch sonstigen alternativen Angeboten gefüllt. Entsprechend resümiert TorrentFreak: "Zwar könnten andere an seine Stelle treten, wenn sie bereit sind, das Risiko einzugehen, doch ist der Verlust von RARBG zweifellos ein erheblicher Rückschlag."