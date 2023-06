Macht Zelda schwul oder trans? Fox blamiert sich mit idiotischem Take

Die Fox-Sender, die zum Medienimperium von Rupert Murdoch gehören, muss man heutzutage kaum noch vorstellen, ebenso die Tatsache, dass sie zu erzkonservativer und teils hetzerischer Berichterstattung tendieren. Dabei kippt man immer wieder auch ins Lächerliche.

Link als "Trans-Ikone"

Zusammenfassung Murdochs Medienimperium Fox bekannt als Sprachrohr von Ex-Präsident Trump.

Fox: Tendenz zu erzkonservativer und hetzerischer Berichterstattung.

Fox News verbreitete bewusst Lügen über Wahlen, 788 Mio. $ Strafe.

Fox Business: wägt Pro und Contra zu Link ab, schwingt dann Moralkeule.

Fox Business: Zelda-Held Link ist "nicht-binäre oder Trans-Ikone".

Kotaku: Fox hält alle Games für Kinderspiele.

Fox News dürfte vielen als Sprachrohr von Ex-Präsident Donald Trump bekannt sein, mittlerweile ist auch vor Gericht mehrfach bestätigt worden, dass Fox bewusst Lügen verbreitet hat - weil sie gut für die Quote waren. Das hatte zuletzt zur Folge, dass man nach einer Klage eines Wahlmaschinenherstellers 788 Millionen Dollar an diesen zahlen muss. Dominion Voting Systems konnte zuvor beweisen, dass Fox wissentlich Unwahrheiten im Kontext der Niederlage von Donald Trump verbreitet hat.Das hatte nicht nur empfindliche finanzielle Folgen, sondern auch personelle: Nach der Entlassung des größten Stars des Senders, Tucker Carlson, konnten neutrale Beobachter aber immerhin hoffen, dass sich Fox etwas von seinen extremen Standpunkten und seiner rechten Propaganda wieder etwas entfernt sowie in die journalistische und objektive Mitte rückt.Wie naiv. Denn Fox Business, also der auf Wirtschaft fokussierte Ableger von Fox News, hat vor Kurzem behauptet , dass The Legend of Zelda-Held Link Gamer dazu bringt, ihre Homosexualität bzw. Queerness zu entdecken. So behauptet Fox, dass Link eine "nicht-binäre oder Trans-Ikone" sei.Dabei ist es gar nicht einmal so abwegig, in Link einen Helden zu sehen, der sich keinem Geschlecht zuordnen lässt. Das liegt aber vor allem daran, dass der Zelda-Protagonist einer elfenartigen Rasse der Hylianer angehört und zumeist als Kind oder junger Erwachsener dargestellt wird.Fox wägt in einem Artikel über Strecken das Pro und Contra dazu ab, durchaus so, wie man es zu diesem oder auch jedem Thema machen sollte. Doch Fox ist und bleibt Fox und so schwingt man früher oder später die konstruierte Moralkeule. Man bezeichnet The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom als "Kinderspiel" und meint, dass einige Medien ein "Kindervideospiel zum Thema Geschlechtsidentität machen".Das ist natürlich auf gleich mehreren Ebenen blanker Unsinn. So meint auch Kotaku , dass Fox Business offenbar alle Games für Kinderspiele hält und glaubt, dass deren Nutzung genügt, um jemanden schwul oder trans werden zu lassen.