The Legend of Zelda: Nintendo kündigt Real-Verfilmung offiziell an

Nintendo will nach dem großen Erfolg des Super-Mario-Films ein wei­te­res seiner Spiele-Franchises auf die Leinwand bringen. Der japanische Spielekonzern kündigte einen Realfilm, basierend auf The Legend of Zelda, an.

Prominentes Produzententeam & Sony mit an Bord

Zusammenfassung Nintendo plant Verfilmung des Spiels "The Legend of Zelda"

Produzenten sind Shigeru Miyamoto und Avi Arad

Regie führt Wes Ball, bekannt durch "Maze Runner" Filme

Sony Pictures und Nintendo finanzieren und vermarkten den Film

Film ist bereits seit "vielen Jahren" in Arbeit, laut Miyamoto

"The Legend of Zelda" wird ein Live-Action-Film, keine Animation

Rolle des Helden Link und weitere Besetzungen noch offen

Nach monatelangen Gerüchten und jahrelangen Hoffnungen vieler Fans von The Legend of Zelda, oft auch einfach Zelda genannt, hat Nintendo heute die Verfilmung der Spieleserie angekündigt. Das Unternehmen machte die Pläne zuerst in einer Mitteilung an seine Investoren öffentlich.Als Produzent des Films agieren der Vater von Zelda und Mario, Shigeru Miyamoto von Nintendo, gemeinsam mit Avi Arad, der früher die Marvel Studios gründete und lange deren CEO war. Arad hat unter anderem auch schon die Spiderman-Filme produziert und ist auch am kommenden Borderlands-Film beteiligt.Als Regisseur hat man Wes Ball verpflichtet, der unter anderem bei den Maze-Runner-Filmen die Regie führte. Als Geldgeber agiert neben Nintendo selbst auch der Entertainmentgigant Sony Pictures, der auch die Vermarktung in Kinos übernehmen wird. Noch wurden darüber hinaus kaum Details veröffentlicht, sodass bisher offen ist, welche Schauspieler beteiligt sein werden.Laut Miyamoto soll der Film schon seit "vielen Jahren" in Arbeit sein, obwohl Nintendo in seiner Mitteilung an Investoren angibt, dass die Entwicklung gerade erst beginnt. Es werde noch seine Zeit brauchen, bis man erste Ergebnisse und letztlich einen vollständigen Film präsentieren wird, ließ Miyamoto darüber hinaus verlauten. Zur Story ist bisher nichts bekannt.Anders als der Mario-Film soll die Zelda-Verfilmung ein "Live-Action" und kein Animationsfilm werden. Es bleibt daher abzuwarten, wie Nintendo und Sony die Rollen von Link, Zelda, Ganon und anderen Charakteren der legendären Spielereihe besetzen wollen. Auch ist offen, ob Link in dem Film tatsächlich sprechen wird, schweigt der Held in den Spielen doch seit vielen Jahren beharrlich.Gerüchte über einen möglichen Zelda-Film gibt es schon lange. Vor einigen Monaten gab es Meldungen, laut denen statt Sony der Konkurrent Universal oder vielleicht wie beim Mario-Film auch Illumination mit an dem Projekt arbeiten würden. Auch eine Netflix-Serie war schon einmal in Arbeit, wurde dann aber aufgegeben.