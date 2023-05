Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Video zum heutigen Switch-Launch

Ab heute ist der neueste Teil der Zelda-Reihe für die Nintendo Switch erhältlich. In The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erhalten Spieler bei der Rettung von Hyrule mehr Freiheiten denn je. Ein neuer Trailer stimmt auf das Abenteuer ein.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist der Nachfolger von Breath of the Wild, das 2017 für die Nintendo Switch und auch die Wii U erschien und schnell zu einem Hit avancierte. Für viele gilt es als der bislang beste Teil der Reihe, was vor allem an der liebevoll gestalteten offenen Welt und den spielerischen Freiheiten lag. Hier möchte die Fortsetzung nun nahtlos anknüpfen und dabei möglichst noch einen draufsetzen.Nachdem die Verheerung Ganon besiegt werden konnte, droht bereits die nächste Katastrophe Hyrule ins Chaos zu stürzen und so findet sich unser Held Link auch schon wieder in seinem nächsten Abenteuer. Dieses ist jetzt nicht mehr nur auf den Boden des Königreiches beschränkt, denn auch die vielen schwebenden Inseln können erkundet werden, die urplötzlich am Himmel aufgetaucht sind.Links neue Fähigkeiten sollen ebenso für noch mehr Spaß sorgen. So kann dieser etwa kleinere und größere Objekte aufheben und miteinander verbinden - beispielsweise zu einem Floß, Fahrzeug oder Fluggerät. Auch stärkere Waffen lassen sich so clever zusammenbauen. Möglichkeiten zur Zeitmanipulation gibt es ebenfalls, außerdem kann Link jetzt durch viele Decken hindurchspringen.The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ab sofort für die Nintendo Switch erhältlich.