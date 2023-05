"Unangenehm hässlich": God of War-Macher lästert über das neue Zelda

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erhält in Tests von Profis und Spielern Höchstwertungen. Doch eine Kritik kommt immer wieder auf, mit der jetzt auch der Macher von God of War erfolgreich stichelt. Er bezeichnet das neue Zelda als "unangenehm hässlich".

"God of War"-Macher stichelt gegen Zelda "Tears of the Kingdom"

Ein bekennender Troll

Zusammenfassung David Jaffe, Macher von God of War, bezeichnet Zelda als hässlich.

Viele Gegenredner sehen das Spiel, angesichts der Hardware, als gut an.

Jaffe betont, dass er Gameplay statt Grafik als Kunstform bevorzugt.

Er findet, dass die Kritiken an der Grafik von TOTK aber nicht ausreicht.

Er gibt zu, dass er die Nintendo-Fangemeinde gerne ärgert.

David Jaffe ist nicht nur als Macher von God of War bekannt. Der Spieleentwickler, Direktor und Produzent macht auch gerne mal auf öffentlichen Plattformen wie Twitter mit kontroversen Statements auf sich aufmerksam. Jüngster Anlass, um sich zu Wort zu melden: der Launch von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Klar, auch er habe Spaß beim Spielen, wäre da nicht die aus seiner Sicht unschöne Grafik. "Es ist verblüffend, wie dieses Spiel so aussehen kann, ohne dass es in den Kritiken zumindest ein wenig schlecht gemacht wird", so Jaffe.Doch damit noch lange nicht genug. In einem weiteren Beitrag findet der Entwickler noch viel deutlichere Worte für seine Enttäuschung. "Seit ich vor 20 Jahren angefangen habe, professionell Spiele zu entwickeln, habe ich dem Gameplay den Vorzug vor der Grafik in Spielen als Kunstform gegeben. Tatsache ist jedoch, dass es in diesem Spiel unglaublich hässliche Bereiche gibt." In der folgenden Diskussion vertreten viele der Gegenredner den Standpunkt, dass das Spiel für die beschränkte Hardware der Switch sogar eine recht gute Figur mache.Jaffe macht aber auch gar keinen Hehl daraus, dass er ganz genau weiß, mit welcher Community er sich hier anlegt. Wie Comicbook in seinem Bericht schreibt, hatte der Entwickler auf die Nachfrage eines Fans, warum er es offensichtlich so liebe, "die Nintendo-Fangemeinde zu ärgern", eine sehr direkte Antwort: "Es ist schon schrecklich von mir, aber gleichzeitig fasziniert es mich, wie leicht sie sich ködern lassen."