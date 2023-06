The Legend of Zelda: Film ist offenbar bereits beschlossene Sache

Der Super Mario Bros. Film war ein riesiger Erfolg für alle Beteiligten, allen voran für Nintendo und das hauptverantwortliche Hollywood-Studio Universal. Deshalb dürfe es die wenigsten überraschen, dass die beiden Unternehmen bereits die nächste Zusammenarbeit vorbereiten.

The Legend of Zelda, der Film

Zusammenfassung Nintendo und Universal bereiten nächste Zusammenarbeit vor.

Nintendo plant weitere Filme, nicht zwangsläufig Fortsetzung.

Verhandlungen mit Universal für Zelda-Film fast abgeschlossen.

Nintendo weiß jetzt, was es wert ist und verlangt entsprechendes.

Animationsstudio Illumination ist verantwortlich für die Umsetzung.

Super Mario Bros. Film war großer Erfolg für alle Beteiligten.

Nintendo sieht sich als "Talentagentur" mit vielen Entertainern.

Nintendo hat bereits kurz nach der Veröffentlichung des Super-Mario-Filmes bestätigt, dass man weitere Filme plant. Dabei betonte das Unternehmen auch explizit, dass es sich hierbei nicht zwangsläufig um eine Fortsetzung des Mario-Filmes handeln wird. Shigeru Miyamoto, der Vater der bekanntesten Nintendo-Figuren, sagte, dass sich das japanische Unternehmen als "Talentagentur" sieht: "Wir haben viele andere Entertainer auf unserer Liste."Dabei ist natürlich ein Franchise naheliegend und wahrscheinlich würden elf von zehn Nintendo-Fans mit Zelda antworten, wenn man sie fragte, was sie als nächstes im Kino sehen wollten. Und so ist es offenbar auch, denn laut Insider-Berichten stehen Nintendo und Universal kurz vor einer entsprechenden Einigung.Das jedenfalls behauptet der renommierte Filmjournalist Jeff Sneider. Im Podcast The Hot Mic sagte er (via VGC ), dass er von einer "großartigen Quelle" informiert worden sei, dass Nintendo und Universal vor dem Abschluss einer Vereinbarung zu einem Zelda-Film stehen. "Wie ich höre, ist es schon fast offiziell, dass Universal tatsächlich einen 'großen Deal' mit Nintendo für The Legend of Zelda abschließt."Sneider sagte weiter, dass das niemanden in der Branche überrascht. Ganz so einfach waren die Verhandlungen aber wohl nicht: "Man hat mir gesagt, dass das passiert und dass es Universal wegen des Erfolgs von Super Mario einen ziemlichen Batzen Geld kostet, weil Nintendo jetzt weiß, was es wert ist."Für die Umsetzung wird erneut Illumination (Minions, Ich - Einfach unverbesserlich) verantwortlich sein, das Animationsstudio hat bereits den Super Mario Bros. Film ins Kino gebracht.