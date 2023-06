Xiaomi Redmi 12: Das ist das neue Einsteiger-Smartphone für 200 Euro

Xiaomi steht kurz vor der Einführung des Redmi 12. Es handelt sich um ein Einsteiger-Smartphone, das mit einer attraktiven Ausstattung und einem für den aktuellen Markt annehmbaren Preis von knapp 200 Euro starten soll. Wir haben Details und Bilder zu dem neuen Gerät vorab.

Schutzklasse IP53

Zusammenfassung Xiaomi Redmi 12: 6,8" LCD-Panel, Full-HD+ und Adaptive Sync bis 90 Hz.

MediaTek Helio G88 Octacore-SoC, 4/128 GB Speicher, MicroSD bis 1 TB.

50 MP Hauptkamera, 8 MP Ultraweitwinkelkamera, 2 MP Makro- und Tiefensensor.

8 MP Frontkamera im Display, 198,5 g, 8,17 mm Bauhöhe, IP53 zertifiziert.

5000 mAh Akku, 18 W Schnellladefunktion, NFC, IR-Blaster, USB Type-C.

Erhältlich ab Juli in Blau, Schwarz und Weiß/Silber, Preis ca. 199 Euro.

Xiaomi

Das Xiaomi Redmi 12 kommt wahrscheinlich ab Juli in den Handel und wird mit einem 6,79 Zoll großen IPS-LCD-Panel ausgestattet sein, das mit einer Full-HD+-Auflösung von 2460x1080 Pixeln aufwartet und dank Adaptive Sync eine maximale Bildwiederholrate von bis zu 90 Hertz unterstützt. Es handelt sich um ein etwas moderneres Display, schließlich sitzt die Frontkamera hier, anders als etwa im Redmi 12A, in einem Loch unterhalb des oberen Bildschirmrands und nicht in einer "Tropfen"-Notch.Unter der Haube werkelt der altbekannte MediaTek Helio G88 Octacore-SoC. Dies ist ein Chip, der zwei CPU-Cluster aus sechs stromsparenden ARM Cortex-A55- und zwei starken Cortex-A75-Kernen mit maximal 2,0 Gigahertz an Bord hat. Der Chip ist allerdings insofern nicht mehr zeitgemäß, als dass er kein integriertes 5G-Modem hat und somit nur LTE unterstützt.Der Arbeitsspeicher des Redmi 12 ist vier Gigabyte groß, während der interne Flash-Speicher 128 GB fasst und per MicroSD-Karte um bis zu ein Terabyte erweitert werden kann. Die Kameraausstattung entspricht dem aktuellen Standard der unteren Preisklassen, denn die Hauptkamera hat eine Auflösung von 50 Megapixeln und bietet eine maximale Blendengröße von f/1.8. Hinzu kommen eine Ultraweitwinkelkamera mit f/2.2-Blende und acht Megapixel, sowie ein 2-MP-Sensor für Makro- und Tiefeneffekte. Die Frontkamera im Display löst mit acht Megapixeln auf.Das Xiaomi Redmi 12 ist 198,5 Gramm schwer und 8,17 Millimeter dick. Das Kunststoffgehäuse ist nach IP53 zertifiziert, ist also maximal spritzwassergeschützt und nicht wasser- oder staubdicht. Eine weitere Schwäche des Redmi 12 ist der Umstand, dass das Gerät nur Single-Band-WiFi im 2,4-GHz-Band unterstützt. Immerhin werden aber NFC, ein IR-Blaster und ein USB-C-Port geboten. Über letzteren kann der 5000 mAh-Akku mit immerhin 18 Watt schnell geladen werden, wobei dafür ein separates Netzteil zu erwerben ist. Das Xiaomi Redmi 12 wird in Kürze in den Farben Blau, Schwarz und Weiß/Silber erhältlich sein und kostet dann wohl 199 Euro.