Redmi Note 12 Turbo: Xiaomi bringt erstes Harry-Potter-Smartphone

Co-Brandings und Special-Editions kommen bei Smartphones in Zeiten niedriger Nachfrage immer stärker in Mode. Xiaomi hat jetzt mit dem Redmi Note 12 Turbo eine neue Variante seiner jüngst gestarteten Mittelklasse-Smartphones vorgestellt, das es auch als "Harry-Potter-Edition" gibt.

Umfangreiches Zubehör

Zusammenfassung Xiaomi stellt Redmi Note 12 Turbo u.a. als "Harry-Potter-Edition" vor.

Optik angepasst, Brille von Harry Potter auf Rückseite.

Lieferumfang: Cover, SIM-Picker, Sticker, Wallpapers, Theme.

Technisch: Snapdragon 7+ Gen 2, 6,67 Zoll Display, 5000mAh Akku.

Preis: 2000 Yuan (270 Euro) bzw. Potter-Edition 320 Euro.

Xiaomi

Das Xiaomi Redmi Note 12 Turbo in der Harry-Potter-Edition passt sich natürlich vor allem optisch an. Auf schwarzem Grund wird das bekannte Wappen gezeigt, wobei zusätzlich auch noch der Schriftzug des bekannten Buch- und Filmcharakters zu sehen ist. Außerdem hat Xiaomi hier ein "niedliches" Detail umgesetzt, mit dem man wohl gerade die Fans des Zauberlehrlings aus Hogwarts ansprechen will.So sind die beiden Hauptkameras auf der Rückseite mit einem auf die hintere Gehäuseabdeckung aufgedruckten goldenen Rand versehen und durch einen Steg verbunden, sodass man auf diese Weise die Brille von Harry Potter nachempfindet. Xiaomi bündelt die "Potter-Edition" außerdem mit einem Cover im Leder-Look, auf dem ebenfalls Logo und Wappen des Franchise abgebildet sind.Zum Lieferumfang der Sonderedition gehören außerdem auch noch ein passender SIM-Picker, einige Sticker und eine Art Zertifikat, das bestätigt, dass es sich um eine spezielle, offizielle "Special Edition with Harry Potter" handelt. Außerdem spendiert der Hersteller auch noch eine Ladung passender Wallpapers und ein angepasstes Theme für das hier verwendete Android-Betriebssystem.Technisch ist das Xiaomi Redmi Note 12 Turbo auch ohne das Potter-Branding durchaus attraktiv. Es basiert auf dem neuen Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 Octacore-SoC mit integriertem 5G-Modem, der in ersten Benchmarks eine ähnlich hohe Leistung lieferte wie die Flaggschiff-Chips des letzten Jahres. Der Chip wird mit bis zu 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und maximal einem Terabyte Flash-Speicher kombiniert.Das Display des Redmi Note 12 Turbo ist 6,67 Zoll groß, bietet eine 1080p-Auflösung und bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate. Auf der Rückseite sitzt eine Hauptkamera mit 64 Megapixeln, der man einen 8-Megapixel-Sensor für Ultraweitwinkelaufnahmen spendiert. Zusätzlich ist auch noch ein Makro-Sensor mit zwei Megapixeln integriert.Der Akku ist 5000mAh groß und kann mittels eines 67-Watt-Netzteils schnell geladen werden. Der Startpreis liegt in China bei 2000 Yuan, was umgerechnet etwa 270 Euro entspricht. Die Potter-Edition kostet in der einzigen verfügbaren Variante mit 12 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher umgerechnet gut 320 Euro.