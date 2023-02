Redmi & Xiaomi: Neuer Smartphone-Akku lädt mit bis zu 300 Watt

Bei den chinesischen Smartphone-Herstellern geht das Rennen um stärkere Ladelösungen weiter. Xiaomi und die Tochter Redmi erreichen jetzt einen Meilenstein, denn das Unternehmen zeigt anlässlich des Mobile World Congress 2023 , wie man mit bis 300 Watt schnell lädt.

Keine Angaben zur Zahl der Ladezyklen oder kommerzieller Verfügbarkeit

Zusammenfassung Xiaomi/Redmi laden Smartphone mit bis zu 300 Watt

Neuer Akku soll die entstehende Hitze besser abführen und Ladezeit verkürzen

Redmi Note 12 Discovery soll in 5 Minuten vollständig geladen sein

Ladesystem basiert auf einem "Double GaN"-Netzteil

Akku nutzt "15C-Zellen" mit Carbon und verbesserter Elektrolyt-Formel

Unklar, wann Xiaomi ein Smartphone mit der Technik auf den Markt bringt

Direkt aus Barcelona

Xiaomi Redmi

Xiaomi zündet die nächste Stufe, was das schnelle Laden von Smartphone-Akkus angeht. Im Umfeld des MWC 2023 demonstriert das Unternehmen ein modifiziertes Xiaomi Redmi Note 12 Discovery-Smartphone, das mit einem bis zu 300 Watt starken Netzteil geladen werden kann. Möglich wird dies unter anderem, indem man einen neu entwickelten Akku verwendet, der die beim Laden entstehende Hitze durch ein spezielles Design besser abführen kann.Xiaomis Ladesystem mit 300-Watt-Netzteil ist nach Angaben des Herstellers in der Lage, das modifizierte Smartphone, dessen Akku 4100mAh Kapazität bietet, innerhalb von nur knapp fünf Minuten vollständig zu laden. Innerhalb von 2:11 Minuten wurde bereits die 50-Prozent-Marke erreicht. Allerdings gibt es ein Detail, das Xiaomis hohen Anspruch leicht schmälert.So zeigt das von dem Unternehmen über den Weibo-Account der Tochtermarke Redmi veröffentlichte Video , wie die Ladeleistung des Netzteils für einen sehr kurzen Zeitraum maximal 290 Watt erreicht, also nicht ganz die 300 Watt, die der Hersteller bewirbt. Offensichtlich handelt es sich bei der 300-Watt-Angabe um die maximale Leistung, die das hier verwendete Netzteil liefern kann.Es handelt sich dabei um ein "Double GaN"-Netzteil, welches nicht wesentlich größer sein soll als die sonst üblichen Schnelllade-Netzteile, die es in Verbindung mit älteren Smartphone-Modellen bereits länger zu erwerben gibt.Möglich wird das schnellere Laden vor allem durch einen neuen Akku, der sogenannte "15C-Zellen" nutzt. Bei diesem Akku werden die bisher üblichen Grafitelemente durch Carbonmaterialien ersetzt, wodurch die Dicke der Elektroden um 35 Prozent sinkt. In Verbindung mit einer verbesserten Elektrolyt-Formel steigt die Energiedichte, während sich der Akku schneller laden und entladen lässt. Gleichzeitig soll dadurch auch weniger Hitze beim Laden entstehen, weil zwischen den Zellen dünne Lagen aus leitfähigem Material integriert sind.Noch ist offen, ob und wann Xiaomi ein kommerzielles Smartphone mit der ultraschnellen Ladetechnik auf den Markt bringen will. Offen ist auch, wie viele Ladezyklen der neue Akku überstehen soll, bevor die Kapazität merklich nachlässt, da Xiaomi bisher keine Angaben zu diesem Thema gemacht hat. Bei den Angaben zur Ladedauer ist außerdem zu bedenken, dass der 4100mAh-Akku relativ klein ist.