Redmi 12C: Xiaomi lässt das 100-Euro-Smartphone auferstehen

Kurz vor dem Jahresende hat Xiaomi noch einmal neue Hardware seiner Tochtermarke Redmi präsentiert und dabei unter anderem das "100-Euro-Smartphone" wieder auferstehen lassen. Mit dem Xiaomi Redmi 12C gibt es jetzt wieder ein extrem günstiges, aber gut ausgestattetes Einsteigermodell.

Vier bis sechs Gigabyte RAM

Xiaomi

Das Redmi 12C wirkt wie eine moderne Variante jener Geräte, die Xiaomi zum Inbegriff günstiger Smartphones mit tauglicher Ausstattung gemacht haben, die in vielen Ländern den Kunden erst den Einstieg in die Smartphone-Welt ermöglicht haben. Mit dem Redmi 12C knüpft man an diese Historie an, startet das Gerät in China doch zum Preis von umgerechnet nur knapp 95 Euro.Das Xiaomi Redmi 12C bietet ein 6,71 Zoll großes LCD mit 1650 x 720 Pixeln Auflösung und einer maximalen Helligkeit von bis zu 500 Candela, das am oberen Rand eine "Notch" für die Frontkamera hat, welche mit fünf Megapixeln arbeitet. Auf der Rückseite sitzt eine 50-Megapixel-Hauptkamera, der man einen zweiten Sensor zur Seite stellt, für den Xiaomi allerdings keine Angabe zur Auflösung gemacht hat.Unter der Haube sorgt ein MediaTek Helio G85 Octacore-SoC mit acht bis zu 2,0 Gigahertz schnellen Rechenkernen auf ARM Cortex-A53-Basis für ausreichend Leistung. Beim Arbeitsspeicher spart Xiaomi nicht, denn man installiert je nach Variante vier oder gar sechs Gigabyte RAM. Der interne Speicher ist entweder 64 oder 128 Gigabyte groß und lässt sich per MicroSD-Karte bequem erweitern.Gefunkt wird hier per Bluetooth 5.1 und Dual-Band-WiFi, man muss aber mangels 5G-Support mit LTE auskommen. Als Betriebssystem läuft Android 12 in Verbindung mit der Xiaomi-eigenen MIUI 13. Der Akku des Xiaomi Redmi 12C ist mit 5000 mAh üppig dimensioniert und dürfte den Nutzer locker durch den Tag bringen. Allerdings braucht es relativ lange, um den Akku vollzuladen, denn es wird nur mit maximal 10 Watt geladen. Hier zeigt sich ein weiterer Nachteil: Das Gerät hat nur einen Micro-USB- und keinen USB Typ-C-Anschluss.