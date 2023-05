Apple Mixed-Reality-Headset: Spezifikation vor WWDC durchgesickert

Apple plant in wenigen Tagen zur WWDC 2023 einige Neuvorstellung - darunter ist neben iOS 17 das lang erwartete Mixed-Reality-Headset . Jetzt gibt es neue Details zu den Display-Spezifikationen, denn die sollen jetzt vor der bevorstehenden Ankündigung durchgesickert sein.

Zusammenfassung Apple Mixed-Reality-Headset:

Mikro-OLED-Bildschirmtechnologie, 1,41 Zoll-Display, 4000:1 Kontrastverhältnis, mehr als 5000 nits Helligkeit

3000 Dollar Preis, Zugang zu Apple TV+, Fitness+ und App Store-Bibliothek

iPad-Apps werden wahrscheinlich laufen

WWDC am 5. Juni 2023: Bestätigung der Informationen

Wie immer handelt es sich dabei um Gerüchte, die man nicht wirklich nachprüfen kann. Wenige Tage vor der Präsentation von Apples Mixed-Reality-Headset hat der Display-Analyst Ross Young nun einige Spezifikationen für die beiden Displays des Headsets veröffentlicht.Demnach soll das Headset mit Mikro-OLED-Bildschirmtechnologie ausgestattet sein. Young meldet, dass Apple sich für eine Bildschirmdiagonale von 1,41 Zoll entschieden habe. Das entspricht in etwa 3,58 Zentimeter. Diese Displays besitzen ein Kontrastverhältnis von 4000:1 und eine Helligkeit von mehr als 5000 nits:Über einige Details wurde bereits berichtet. Young hat jetzt noch einmal mit einer Zusammenfassung und mit neuen Details über das, was zu erwarten ist, überrascht.Erwartet wird im Übrigen, dass das Apple-Headset rund 3000 Dollar kosten wird. Das ist deutlich mehr, als andere Headsets kosten. Meta bietet seine Headsets Quest 2 und Quest Pro zu Preisen zwischen 349 und 999 Dollar an. Bei diesem Preissegment will Apple nicht mitmachen. Apple hat inhaltlich dazu schon jetzt eine Menge zu bieten, was das Headset angeht. Neben dem Zugang zu Diensten wie Apple TV+ und Fitness+ ist das in erster Linie der Zugang zur großen App Store-Bibliothek. Laut Mark Gurman von Bloomberg wird das Headset wahrscheinlich ohne Probleme iPad-Apps ausführen können.Ob die Daten zu dem Headset so stimmen, werden wir zum Auftakt der WWDC am kommenden Montag, den 5. Juni 2023 erfahren.