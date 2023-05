iOS 16.6-Update: Apple startet zweite Beta-Version für Entwickler

Apple hat kurz vor der diesjährigen Entwicklerkonferenz WWDC die zweite Beta-Version von iOS 16.6 gestartet. Ausprobieren können bisher nur Betatester, die im Rahmen des Developer-Programms angemeldet sind. Über Neuerungen ist weiterhin noch so gut wie nichts bekannt.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Apple hat die zweite Betaversion von iOS 16.6 für Entwickler freigegeben. Das Update bringt den Build 20G5037. Auch ein Update für iPadOS steht bereit. Die erste Beta startete vor rund zehn Tagen Details zum Inhalt des Updates sind bisher noch nicht durchgesickert, es gibt aber vermutlich eine lange Liste an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Neue Funktionen wurden bisher noch nicht entdeckt. Das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Wenn es zeitnah weitere Informationen zum Inhalt dieses Updates gibt, werden wir sie noch nachreichen.Neben der Vorabversion für iPhone und iPad gibt es ab sofort auch die ersten Betas für watchOS 9.6 und tvOS 16.6, sowie die zweite Beta für macOS 13.5 Ventura. Bisher gibt es noch keine Freigaben für das öffentliche Testprogramm. In der kommenden Woche werden zudem nach der Vorstellung zum Auftakt der WWDC die ersten Betas für iOS 17 und iPadOS 17 erwartet.Apple hat die Art und Weise geändert, wie man sich für das Developer Beta und Public Beta Programm anmelden kann - falls das noch nicht geschehen ist. Bisher war das nur über eine spezielle Webseite von Apple möglich, jetzt gibt es eine neue Option in der Einstellungsapp auf dem Gerät, mit dem man sich anmelden will. Apple-Tester erhalten dann das Update über die Update-Funktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät. Das Testen von Vorabversionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen.