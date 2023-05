iPhone 16 & 17: Roadmap zeigt, wie Apple seine Displays wachsen lässt

Apple will in den kommenden Jahren offenbar tatsächlich auf immer größere Displays setzen. Ein Analyst aus der Display-Industrie hat jetzt eine Art Roadmap veröffentlicht, die zeigt, welche Bildschirmgrößen beim iPhone 16 und iPhone 17 und deren jeweiligen Pro- bzw. Pro Max-Varianten geboten werden sollen.

Apple schraubt Display-Größen über alle Modellereihen nach oben

Größe: 6,12"/6,69"

Seitenverhältnis: 19,5:9

Notch/Lock: Pillenförmig und Dynamic Island

Backplane: LTPS

Bildwiederholrate: 60hz

Größe: 6,27"/6,86"

Seitenverhältnis: 19,6:9

Notch/Lock: Pillenförmig und Dynamic Island

Backplane: LTPO

Bildwiederholrate: 120 Hertz

Größe: 6,27"/6,86"

Seitenverhältnis: 19,6:9

Notch/Lock: Pillenförmig und Dynamic Island

Backplane: LTPO

Bildwiederholrate: 120 Hertz

Größe: 6,27"/6,86"

Seitenverhältnis: 19,6:9

Notch/Lock: Hole-Punch und Face ID in Under-Screen-Design

Backplane: LTPO

Bildwiederholrate: 120 Hertz

Apple

Ross Young von der Firma Display Supply Chain Consultants (DSCC) hat laut 9to5Mac eine erstaunlich konkrete Übersicht über den aktuellen Planungsstand zu den Displays von Apples kommenden iPhone-Generationen bereitgestellt. Die Angaben basieren auf Quellen bei Display-Herstellern, dürften aber aufgrund des zeitlichen Abstands bis zur Einführung der neuen Modellgenerationen noch mit einiger Vorsicht zu genießen sein.Young zufolge will Apple mit dem iPhone 16 Pro Max erstmals ein 6,86 Zoll großes Display einführen, das dann letztlich wohl als 6,9-Zoll-Display vermarktet werden dürfte. Auch beim iPhone 16 Pro soll mit einem großeren Display zu rechnen sein, das dann mit immerhin 6,27 Zoll Diagonale daherkommen dürfte.Laut dem amerikanischen Analysten behält Apple die neuen Bildschirmgrößen in der im Jahr 2025 erwarteten Modellgeneration des iPhone 17 dann bei. Dann sollen auch endlich alle Apple-Smartphones mit einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hertz aufwarten. Dieses "Pro Motion" genannte Feature bleibt zumindest im kommenden Jahr noch den teureren Pro-Modellen vorbehalten.Youngs bestätigte erneut, dass Apple erst ab dem Jahr 2025 beginnen will, den pillenförmigen Ausschnitt für die Frontkameras und Face-ID-Sensoren verschwinden zu lassen. Beginnend mit dem iPhone 17 Pro und Pro Max soll Apple nur auf ein einzelnes, kleineres Loch setzen, während die Face-ID-Sensoren unter der Displayoberfläche verschwinden werden, heißt es.Mit der iPhone 17-Serie sollen die Apple-Smartphones außerdem nur noch in zwei verschiedenen Größen angeboten werden, so dass das iPhone 17 und iPhone 17 Pro jeweils 6,27 Zoll groß sind, während das iPhone 17 Plus und das iPhone 17 Pro Max jeweils 6,86 Zoll große Bildschirme haben sollen.Hier die gesamte Display-Roadmap für Apples kommende iPhone-Generationen von Ross Young: