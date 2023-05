Apple Pencil: Stifte könnten sich über "Wo ist?"-App finden lassen

Der iPhone-Hersteller Apple hat ein Patent angemeldet, das zahlreichen Nutzern die Suche nach ihren Stiften erleichtern könnte. Eine zukünftige Apple Pencil-Generation könnte vibrieren und die "Wo ist?"-App unterstützen. Bisher wurde das Feature allerdings nicht angekündigt.

Patent beschreibt Vibrationsfunktion

Apple bietet bereits seit längerer Zeit eine "Wo ist?" genannte Anwendung an, mit der sich andere Geräte des Herstellers wiederfinden lassen. Der Dienst kann die meisten Apple-Produkte orten und dem Besitzer helfen, sich einen Überblick über die Standorte zu verschaffen. Aktuelle Apple Pencil-Modelle bieten jedoch kein Support für die Funktion, sodass die Position nicht über die App bestimmt werden kann.Das könnte sich allerdings in den kommenden Jahren ändern. Wie Patently Apple schreibt, hat der Konzern ein neues Patent eingereicht. Falls die dort beschriebene Technologie in ein Produkt eingebaut wird, könnte eine zukünftige Version des Eingabestifts vibrieren und einen Signalton abspielen. Hiermit dürfte sich der Apple Pencil einfacher lokalisieren lassen.In der "Wo ist?"-App könnte auch der zuletzt bekannte Standort des Geräts eingeblendet werden. Ob der Stift hierzu mit einem anderen Apple-Produkt verbunden und via Bluetooth erreichbar sein muss, ist unklar. Womöglich kommt ein separater Chip zum Einsatz, um den Apple Pencil orten zu können.Ein Patent stellt keine Garantie dafür dar, dass die Technologie tatsächlich auf den Markt gebracht wird. Apple hat sich bislang auch noch nicht zu einer solchen Funktion für den Apple Pencil geäußert. Somit kann momentan nur abgewartet werden, bis das Unternehmen eine neue Generation des digitalen Eingabestifts vorstellt.