Apple stellt "Mein Fotostream" ein, keine Uploads ab 26. Juni

Apple hat in einem Support-Dokument angekündigt , dass bereits im Juli 2023 der kostenlose, aber veraltete iCloud-Syncservice "Mein Fotostream" eingestellt wird. Nutzer sollten jetzt ihre Bilder sichern und umsteigen.

Kein Upload nach dem 26. Juni

Fotos sichern, die derzeit in "Mein Fotostream" sind Falls sich deine Fotos in "Mein Fotostream" nicht in deiner Mediathek befinden, kannst du sie auf deinem Gerät sichern.



Auf dem iPhone, iPad oder iPod touch

Öffne die Fotos-App, und tippe auf "Alben".

Tippe auf "Mein Fotostream" > "Auswählen".

Tippe auf die zu sichernden Fotos und dann auf die Teilen-Schaltfläche > "Bild sichern".

Auf dem Mac Öffne die Fotos-App und dann das Album "Mein Fotostream".

Wähle alle zu sichernden Fotos aus, die derzeit nicht in deiner Fotomediathek sind.

Ziehe die Fotos aus dem Album "Mein Fotostream" in deine Mediathek. Falls sich deine Fotos in "Mein Fotostream" nicht in deiner Mediathek befinden, kannst du sie auf deinem Gerät sichern.

Zusammenfassung Apple kündigt Einstellung von "Mein Fotostream" an: Nutzer sollten Bilder sichern.

iCloud-Fotos ersetzt "Mein Fotostream": Synchronisation nur für Fotos, keine Videos.

Ende von "Mein Fotostream": 26. Juli 2023, Uploads bis 26. Juni 2023.

Nutzer können Fotos bis zu 30 Tage nach Upload sichern.

So tragisch wie in mancher Berichterstattung das Ende von Apples "Mein Fotostream" angekündigt wird, ist es nicht, den Nutzer von iOS und macOS haben durch kostenlosen iCloud-Speicher auch andere Möglichkeiten, ihre Bilder auf mehreren Geräten anschauen zu können.Ursprünglich wurde "Mein Fotostream" als Bildsynchronisations-Dienst auf der WWDC im Jahr 2011 angekündigt. Der Stream ermöglicht es, automatisch bis zu 1.000 kürzlich angeklickte Fotos von einem iPhone oder iPad in die iCloud hochladen. Die hochgeladenen Medien bleiben dann bis zu 30 Tage in der Cloud und werden automatisch auf andere Geräte heruntergeladen, die dieselbe Apple ID verwenden, einschließlich Macs und Windows PCs. Das funktionierte aber nur für reine Fotos, nicht für Live-Fotos und nicht für Videos.Mit der Einführung von iCloud-Fotos, das alle Fotos, Videos und Bearbeitungen der Medien hochlädt, wurde die Aufgabe von "Mein Fotostream" schließlich überflüssig. Viele Nutzer sehen diesen Menü-Punkt auf ihren Geräten auch gar nicht mehr.Am 26. Juli 2023 ist laut Apple nun Schluss mit "Mein Fotostream". In einem Support-Dokument bittet Apple nun verbliebene Nutzer, nachzusehen, ob sie Bilder aus dem Stream noch herunterladen wollen. Ab dem 26. Juni 2023 wird der Upload zu "Mein Fotostream" eingestellt. Alle Fotos, die davor hochgeladen wurden, werden ab dem Datum des Uploads 30 Tage lang in iCloud gespeichert und sind auf allen verbundenen Geräten verfügbar. Dann werden sie automatisch gelöscht. Auszug aus dem Support-Dokument: