Windows XP: Designer enthüllt Logos, die Microsoft nie genutzt hat

Das Microsoft Windows Logo hatte sich nach 1992 nur in kleinen Schritten weiterentwickelt, mit Windows XP sollte 2001 ein ganz neuer Look folgen. Noch mal 20 Jahre später gibt es jetzt einen einzigartigen Einblick, wie das ikonische Windows-Logo wirklich entstanden ist.

Microsofts ikonisches Windows-Logo: Ein Blick hinter die Kulissen

Aus den drei besten ausgewählt

Zusammenfassung Microsoft wandte sich 2001 an Agentur, um Windows-Logo zu überarbeiten

Kreativdirektor bei Frog Design gewährt Einblick in Entstehung

Potter entwickelte 50 neue Logos.

Microsoft suchte nach "Fenster zur Welt" und "Flaggen der Erforschung".

Das heutige Windows XP Logo ist das Ergebnis dieser Entwicklung.

Windows XP war für Microsoft nach Windows Me und Windows 2000 ein großer Schritt und ist vielen Nutzern auch heute noch wegen seiner unverkennbaren Optik wohl in klarer Erinnerung. Neben der Oberfläche war es auch das Logo, dass sich deutlich von den Vorgängern abheben sollte. Casey Potter, Kreativdirektor bei der Agentur Frog Design, gewährt einen seltenen Einblick in den Entstehungsprozess - und zeigt dabei auch, wie das Windows XP-Logo noch hätte aussehen können.Wie Potter beschreibt, hatte sich Microsoft auf der Suche nach einer externen Perspektive für das Design seines Betriebssystems Anfang der 2000er-Jahre an seine Agentur gewandt. Der Auftrag hatte neben Designstudien zu Schlüsselelementen wie Media Player und Taskbar auch eine sehr vertrauensvolle Aufgabe umfasst: die Überarbeitung der wohl bekanntesten Komponente von Windows - dem klassischen Fenster-Logo. Seit 1992 hatte Microsoft mit allen Versionen ein Element des Logos für seine Betriebssysteme stets beibehalten: vier Kacheln, rot, grün, blau und gelb auf einem verpixelten Wimpel.Wie Potter beschreibt, wollte Microsoft dieses Symbol sowohl als "Fenster zur Welt" als auch als "Flaggen der Erforschung und Entdeckung" verstanden wissen. "Unser Team entwickelte eine Reihe von fünfzig neuen Logos, die von einfachen bis hin zu radikalen Änderungen reichten", so der Designer in einem Beitrag (via Futurezone ) auf seinem persönlichen Portfolio. Auf diesen Entwürfen findet der Platzhalter-Name Windows 2002 Verwendung. Letztendlich sollte Potter dann die drei besten Kandidaten bei Microsoft vorstellen - mit dem heute bekannten Ergebnis.