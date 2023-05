Kampf der Suchmaschinen: Bing in China top, in der Welt ein Flop

Microsofts Investitionen in Bing und seine neuen Funktionen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) scheinen sich erstmals auszuzahlen. Auf Desk­top-Plattformen in China nutzen mehr als 35 Prozent der Nutzer die Suchmaschine der Redmonder. Die mobile Aufholjagd steht noch aus.

Bing: Positiver Tablet-Trend, Stagnation auf Smartphones

Die Lage in Deutschland und Amerika

Zusammenfassung Microsofts Investitionen in Bing und KI zahlen sich in China aus

Abwärtstrend von Baidu und Sogou ermöglicht Bing den Aufstieg

Auch auf Tablets kann Bing Marktanteile gewinnen

Über alle Plattformen hinweg liegt Bing bei 17,85 Prozent

Erfolg durch Verzahnung mit Windows, Office, Xbox und ChatGPT-4

In Nordamerika und Deutschland dominiert Google

Im chinesischen Raum kündigt sich ein Machtwechsel der Suchmaschinen an, zumindest auf PCs und Notebooks. Durch einen anhaltenden Abwärtstrend des einstigen Marktführers Baidu und dem Absturz von Sogou konnte sich Microsoft mit Bing an die Spitze setzen. Von März auf April 2023 stieg der Marktanteil der Redmonder laut der Analyse von Statcounter (via Gizmochina ) von 25,87 auf 36,14 Prozent.Ein ähnlicher Trend ist im Tablet-Bereich abzusehen. Hier liegt Microsofts Bing bereits auf Platz 2 hinter Baidu, die auch mit ihrem Mobilableger ins Straucheln geraten. Auf Smartphones hingegen tut sich Bing schwer. Yandex steht hier im April als großer Gewinner da, während Microsoft nur einen leichten Auftrieb von 3,87 auf 5,09 Prozent verspürt.Über alle Plattformen hinweg liegt der Marktanteil von Bing bei 17,85 Prozent, noch weit entfernt von Baidu (ca. 39,6 Prozent) und nur knapp hinter Yandex (19,4 Prozent). Google hingegen ist in China mit etwa 4 Prozent kaum relevant.Der Bing-Erfolg in China ist vor allem der tiefen Integration der Suchmaschine in eine Vielzahl von Microsoft-Produkten zu verdanken. Die Verzahnung mit den Bereichen Windows Office sowie Xbox und die parallele Einführung des KI-Chatbots auf Basis von OpenAI ChatGPT-4 scheinen im asiatischen Raum für eine enorme Aufmerksamkeit zu sorgen.Wie sieht es an Microsofts Heimatmarkt und in Deutschland aus? Google ist hier eindeutig der Platzhirsch. Von März auf April nahm Bings Marktanteil in Nordamerika (USA und Kanada) sogar ab und liegt nur noch bei 5,86 Prozent. Konkurrent Google liegt hingegen bei stabilen 84,8 Prozent. Hierzulande zeigt sich ein ähnliches Bild: Bing rangiert mit 5,1 Prozent Marktanteil auf Platz 2 hinter Google (88,5 Prozent).Weltweit, über alle Landesgrenzen hinweg, zeigt sich ein ebenso deutliches Bild von Google (81+ Prozent) und Bing (2,59 Prozent). Es bleibt somit weiterhin abzuwarten, ob die Verzahnung mit Office- sowie Windows-Produkten und die Integration künstlicher Intelligenz Früchte tragen werden.