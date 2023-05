Visa & Mastercard: Kunden haben häufig Probleme mit Debitkarten

Immer mehr Direktbanken haben ihre Kunden mit Debitkarten versorgt. Während die alte Girocard sowie Kreditkarten von Visa und Mastercard etabliert sind, wird in Zusammenhang mit Debitkarten von Problemen berichtet. So kann im Supermarkt kein Bargeld abgehoben werden.

Händler möchten Kosten sparen

Zusammenfassung Direktbanken bieten Debitkarten statt Giro- & Kreditkarten an.

Händler akzeptieren Debitkarten hierzulande nicht immer.

Girocard ist direkt mit Konto verknüpft, kein Online-Einkauf.

Debit- & Kreditkarten können international & online genutzt werden.

Visa investiert in Erhöhung der Akzeptanzstellen.

Händler sparen Kosten, indem sie nur Girokarten akzeptieren.

Vor ein paar Jahren war es bei den meisten Direktbanken üblich, sowohl eine in Europa gängige Girokarte als auch eine Kreditkarte kostenfrei nutzen zu können. Nun sind einige Kreditinstitute dazu übergegangen, beide Zahlungsmittel durch eine Debitkarte zu ersetzen und die anderen Karten nur noch gegen eine Gebühr auszugeben. Neben der DKB haben auch Comdirect, ING und Santander die Produkte der US-Firmen Visa und Mastercard in ihr Portfolio aufgenommen.Wie der Spiegel schreibt, berichten viele Kunden nun jedoch, dass die Debitkarten im Geschäft nicht akzeptiert werden oder dass sich mit ihnen im Supermarkt kein Bargeld mehr abheben lässt. Visa möchte im aktuellen Geschäftsjahr bis zu zwölf Millionen Euro investieren, um Anzahl an Akzeptanzstellen zu erhöhen.Um Kosten zu sparen, akzeptieren manche deutsche Händler nur Girokarten statt Debit- und Kreditkarten. Die Produkte von Visa, Mastercard und American Express sind oft mit höheren Gebühren verbunden. Das führt zu Problemen, wenn Banken mit den Debitkarten die alten Zahlungsmittel ersetzen und die Kunden keine Girokarten mehr besitzen.Die Girocard ist der Nachfolger der seit langer Zeit eingestellten EC-Karte und direkt mit dem Konto des Nutzers verknüpft, sodass Transaktionen sofort gebucht werden. Für Online-Einkäufe lassen sich die Karten nicht verwenden. Falls die Karten V-Pay oder Maestro unterstützen, können sie begrenzt im Ausland eingesetzt werden.Debitkarten und Kreditkarten lassen sich international und online nutzen. Der Unterschied besteht darin, dass Debitkarten wie Girokarten eine Deckung des Kontos voraussetzen. Kreditkarten werden erst zum Ende eines festgelegten Zeitraums mit dem Konto verrechnet. Da Debitkarten oft keine Beträge für unvorhersehbare Aufwendungen garantieren können, werden sie bislang auch international nicht von allen Händlern akzeptiert.