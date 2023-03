Ausfälle beim Online-Banking: ING & Postbank kündigen Wartung an

Kunden der ING und Postbank müssen sich in den nächsten Tagen auf teilweise langfristige Wartungsarbeiten einstellen. Neben dem Online-Banking werden auch Geldautomaten und SB-Terminals sowie die Apps der Banken nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

ING Wartungsarbeiten vom 24. bis 25. März

Postbank Wartungsarbeiten vom 31. März bis 3. April

Von Freitag, 31. März, ca. 17:00 Uhr bis Montag, 3. April 2023, ca. 9:00 Uhr stehen unsere Geldautomaten sowie die SB-Terminals nur eingeschränkt zur Verfügung. Das Telefon-Banking steht nicht zur Verfügung. Filialen stehen nur für Postdienstleistungen zur Verfügung.

Von Freitag, 31. März, ca. 17:30 Uhr bis Montag, 3. April 2023, ca. 14:00 Uhr stehen unser Online-Banking & Brokerage, die Postbank App und die Finanzassistent-App nicht zur Verfügung.

Um beleghafte Aufträge rechtzeitig vor dem Quartalswechsel buchen zu können, müssen Sie diese bis spätestens 28. März 2023 in den Postbankfilialen abgeben oder auf den Postweg geben.

Hibiscus - Homebanking nach HBCI-Standard

Zusammenfassung ING: Wartungsarbeiten vom 24. auf 25.3.2023

Online-Banking & App nicht verfügbar, Designupdate, Bedienbarkeit

Postbank: Wartungsarbeiten vom 31.3. bis 3.4.2023

Geldautomaten & SB-Terminals eingeschränkt, Online-Banking & App nicht verfügbar

Postbank: Beleghafte Aufträge bis 28.3.2023 in Filialen abgeben

Apple

Den Anfang macht die ING Deutschland (früher ING DiBa). In der Nacht vom 24. auf den 25. März 2023 werden planmäßige Servicearbeiten an den Online-Systemen der Direktbank durchgeführt. Von Freitag (heute) ab 23 Uhr bis voraussichtlich Samstag um 14 Uhr werden weder das Internetbanking noch das Banking über die ING-App zur Verfügung stehen. Das Bezahlen mit Karte oder Smartphone (z.B. Apple Pay, Google Pay) ist weiterhin möglich.Dabei wird die ING nicht nur diverse Anpassungen am Backend vornehmen, sondern auch den Look des Online-Bankings überarbeiten. Ab dem 25. März werden neue Optionen für die Menüleiste integriert und eine "noch bessere Bedienbarkeit" und "augenfreundliche Farbkontraste" versprochen. Insgesamt führt die Bank jährlich drei dieser "Business-Release" durch, deren Wartungsarbeiten meist nächtlich oder am Wochenende erfolgen.Deutlich härter trifft es Kunden der Postbank. Die Zweigniederlassung der Deutschen Bank wird vom 31. März bis 3. April 2023 in vielen Bereichen heruntergefahren. Die mehr als dreitägigen "Einschränkungen durch Systemarbeiten" kündigt die Bank wie folgt an.