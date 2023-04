Steam Update: Valve stellt neues Design und In-Game-Overlay vor

Valve bringt frischen Wind in seinen Steam-Client für Windows-PCs. Neben neuen Funktionen und einem Facelift der Benutzeroberfläche steht vor allem das grundlegend überarbeitete In-Game-Overlay im Fokus. Das große Update kann ab sofort als Beta ausprobiert werden.

Bessere Übersicht, neue Menüleiste und Notizen in der Cloud

Steam -> Einstellungen -> Oberfläche -> Client-Beta-Teilnahme

Zusammenfassung Aktuell nur als Betaversion verfügbar

Valve bringt frischen Wind in den Steam-Client für Windows-PCs

Code zwischen Desktop-Client, Big-Picture-Mode und Steam Deck vereinheitlicht

Überarbeitetes In-Game-Overlay mit Werkzeugleiste

Neue Spielübersicht und Steam-Notizen

Modernisierte Schriftarten und Menüs, optimierte Benachrichtigungen

Überarbeitete Verwaltung von Screenshots

Der Plan, den Code zwischen dem Steam-Desktop-Client, Big-Picture-Mode und Steam Deck zu vereinheitlichen, nimmt erste Formen an. Valve sieht vor, neue Funktionen in Zukunft schneller für alle seine Plattformen gleichzeitig veröffentlichen zu können. Ein erster Schritt zeigt sich dahin gehend mit den Updates innerhalb der Betaversion des Steam-Clients.Hauptaugenmerk liegt auf dem Overlay im Spiel (engl. In-Game-Overlay), das ursprünglich entwickelt wurde, um auch während des Spielens schnell mit Freunden zu chatten oder spielrelevante Fragen zu beantworten. Nun weitet Valve den Funktionsumfang deutlich aus. Das Steam-Overlay setzt ab sofort auf eine Werkzeugleiste, um sämtliche Features noch besser erreichen zu können - Chat, Erfolge, Guides, Diskussionen und Browser.In einer neuen Spielübersicht (engl. Game Overview) werden während der Spielsitzung nun alle relevanten Informationen zum Titel übersichtlich dargestellt. Außerdem führt Valve die Steam-Notizen ein. Ein simples Notepad im Rich-Text-Format, um To-do-Listen, Gedanken und Co. festzuhalten. Dabei werden die Inhalte für jedes aktive Spiel separat gespeichert und über die Cloud synchronisiert. Im Spiel selbst können Notizen darüber hinaus im Vordergrund angepinnt werden, ähnlich einer Missionsübersicht.Neben den Updates für das Overlay im Spiel erhält auch der Steam Desktop-Client an sich eine Frischzellenkur. Schriftarten und Menüs wurden modernisiert, die Benachrichtigungen sinnvoll optimiert und eine komplett überarbeitete Verwaltung von Screenshots eingeführt.Die neuen Funktionen stehen aktuell in der Betaversion von Steam zur Verfügung, die über das Menüaktiviert wird.