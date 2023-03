Schmaler Rekord: iPhone 15 Pro soll dünnsten Displayrand bekommen

Über Jahre war das iPhone abseits des Trends zu immer dünneren Displayrändern für seine große Stirn und vor allem sein großes Kinn mit Touch-ID bekannt. Jetzt zeichnet sich ab, dass Apple mit dem iPhone 15 Pro zum Spitzenreiter beim schmalen Display-Design aufsteigen könnte.

Nach Jahren mit großer Stirn jetzt wieder an vorderster Front

Smartphones ganz ohne Rand

Zusammenfassung Apple plant iPhone 15 Pro mit dünnstem Display-Rand (1,55mm)

Aktueller Rekordhalter Xiaomi 13 (1,61-1,81mm)

Samsung Galaxy S23 (1,95mm)

Apple bricht mit alten Traditionen, kein großes Kinn/Stirn

Gerüchteküche brodelt sechs Monate vor Release

Der Kampf um besonders dünne Display-Ränder wird schon sehr lange gefochten - und hat unter anderem dafür gesorgt, dass über Jahre fast alle Smartphones mit einer Aussparung am oberen Display-Rand entwickelt wurde, der berühmten Notch. Apple hatte sich lange diesem Trend verwehrt und erst 2017 mit dem iPhone X angeschlossen - die größte Designänderung in der Geschichte des iPhones. Noch einmal fünf Jahre später wird die Notch mit dem iPhone 14 Pro zum pillenförmiger Ausschnitt "Dynamic Island". Jetzt deutet sich an, dass das iPhone 15 Pro wieder einen Schritt weiter geht.Wie so oft brodelt es rund 6 Monate vor dem Release der nächsten iPhone-Familie gewaltig in der Gerüchteküche. Jetzt will der bekannte Leaker Ice Universe genaueres zu dem Smartphone-Gesicht verraten können, das Nutzern des iPhone 15 Pro und Pro Max entgegen strahlen wird. Demnach plant Apple, die Spitzenmodelle mit einem Frontdisplay auszustatten, dessen schwarze Ränder lediglich 1,55 mm dünn sein werden. Sollte Apple diesen Wert erreichen, könnte man die Smartphones mit dem bisher dünnsten Display-Rand bieten. Zum Vergleich: das iPhone 14 Pro kommt hier auf einen Wert von 2,17 mmAktueller Rekordhalter bei den dünnen Displayrändern ist das Xiaomi 13, dessen Anzeige von einem 1,61 mm bis 1,81 mm schwarzen Rand umrahmt wird. Samsung hat sich bei seinen aktuellen Modellen Galaxy S23 entgegen dem Trend dazu entschieden, die Displayränder nicht weiter zu schrumpfen und liegt bei rund 1,95 mm.Schon vor Jahren waren erste Smartphone-Konzepte ganz ohne Rand aufgekommen, Samsung hatte sich mit seinem Edge Displays schon früh daran versucht, die Rändern an der Seite vollständig zu eliminieren, damals allerdings noch mit großem Kinn und Stirn. Dass jetzt Apple allem Anschein nach in das Rennen um das dünnste Bezel-Design einsteigt, ist auf jeden Fall eine echte Abkehr von alten Traditionen.