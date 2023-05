Knopflos glücklich: iPhone ohne Hardware-Tasten wohl ein Jahr später

Apple will beim neuen iPhone 15 Pro laut aktuellen Berichten von gut informierten Quellen offenbar doch auf die sogenannten "haptischen Tasten" verzichten. Der Verzicht auf physische Tasten am Gehäuse der Flaggschiff-Smartphones soll erst später erfolgen, heißt es jetzt.

Apple soll den Aufwand scheuen

Zusammenfassung Apple verzichtet wohl beim neuen iPhone 15 Pro auf "haptische Tasten".

Gründe: höhere Kosten, Design, Fertigung und Entwicklung.

Einführung der Touch-Buttons erst 2023 geplant.

Tests mit Prototypen ohne physische Hardware-Tasten.

Langer Streifen an der Gehäuseseite als Design.

Verbesserte Wasserfestigkeit, keine Löcher mehr nötig.

Wie der Apple-Spezialist Mark Gurman kürzlich in seinem Power-On-Newsletter verlauten ließ, wollte Apple eigentlich bei seiner für dieses Jahr geplanten iPhone-Generation zumindest bei den Pro-Modellen erstmals auf physische Tasten verzichten. Stattdessen sollten berührungsempfindliche Flächen zum Einsatz kommen, bei denen Tastendrücke durch die Taptic-Engine simuliert werden.Daraus wird nach aktuellem Stand aber nichts mehr, denn Apple soll die entsprechenden Pläne aus mehreren Gründen verschoben haben. Der Journalist verweist auf höhere Kosten, die durch die geänderte Hardware entstehen würden. Außerdem soll Apple aktuell den Aufwand bezüglich Design, Fertigung und Entwicklung scheuen.Ein weiterer Grund sind angeblich Bedenken des Unternehmens bezüglich der nötigen Software-Anpassungen, derentwegen Apple die Einführung der "Haptic Buttons" für das Jahr 2023 gestrichen haben soll. Gurman zufolge testet Apple intern aber weiterhin Prototypen ohne physische Hardware-Tasten, auch wenn dieser Ansatz bei den finalen Produkten nicht mehr verfolgt werden soll.Trotz der vielen Berichte über einen angeblichen Verzicht auf die Touch-Buttons gibt es aber weiterhin die Möglichkeit, dass die Angaben falsch sind und Apple sozusagen lediglich versucht, Presse und Analysten in die Irre zu führen. Gurman zufolge soll Apple mittlerweile aber eine Integration des neuen Tasten-Designs im nächsten Jahr anstreben. Laut ersten Render-Bildern, die auf Basis von CAD-Daten erstellt wurden, sollen die Touch-Buttons in Form eines langen Streifens an der Gehäuseseite umgesetzt werden.Der Vorteil eines solchen Designs läge in einer größeren Widerstandsfähigkeit, da keine beweglichen Teile mehr am Äußeren des Gehäuses vorhanden wären. Außerdem könnte sich die Wasserfestigkeit des iPhone Pro dadurch verbessern, da zumindest für die Tasten keine Löcher mehr im Rahmen nötig wären.