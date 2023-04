Apple iPhone 15 Pro: Leaks deuten auf neue programmierbare Taste

Unter den neuesten Details zum Apple iPhone 15 ist das Design der mechanischen Tasten wahrscheinlich der widersprüchlichste Punkt. Apple soll weiterhin an der Lautstärkewippe festhalten und stattdessen eine neue Aktionstaste ähnlich der Apple Watch Ultra einführen.

Wie der Action Button auf dem Apple iPhone 15 funktionieren könnte

Ein bekannter Tippgeber, der sich auf Themen zu Apple spezialisiert hat, bestätigt nun gegenüber MacRumors das Design der Taste des iPhone 15 Pro. Es wird vermutet, dass Apple das einheitliche Design des Buttons aufgrund technischer Schwierigkeiten mit dem Bauteil verworfen hat. Diese Aussage entspricht auch dem Bericht des Analysten Ming-Chi Kuo.Sowohl das Apple iPhone 15 Pro als auch das iPhone 15 Pro Max sollen die Lautstärkewippe nach oben und unten behalten, die vom iPhone 14 Pro übernommen wurde. Was ersetzt werden könnte, ist der seitliche Schalter zum Klingeln, Vibrieren und Lautlos stellen. Laut dem Leaker wird der Kippschalter durch eine programmierbare Aktionstaste ersetzt, wie sie auch bei der Apple Watch Ultra zu finden ist.Bei der Premium-Smartwatch von Apple können die Nutzer:innen die Aktionstaste zusätzlich zu den grundlegenden Shortcut-Funktionen anpassen. Zu den umfangreichen Konfigurationen gehören die Zuordnung zu den Funktionen Workout oder Stoppuhr sowie die Navigation durch Wegpunkte. Im Fall des iPhone 15 Pro ist unklar, wie die Taste - abgesehen von der Umschaltung auf verschiedene Profile - genutzt werden kann.Zusätzlich zu den Kontrollen könnten das iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max von einem robusteren Titanium-Gehäuse profitieren, während das Standard-iPhone 15 (Plus) das aktuelle Aluminiumgehäuse behält. Die gesamte Produktreihe wird jedoch mit Dynamic Island und einem USB-C-Anschluss ausgestattet sein, auch wenn eine bessere Version des USB-C-Anschlusses den teureren Modellen vorbehalten ist.Das iPhone 15 wird voraussichtlich im September 2023 auf den Markt kommen. Es wird mit dem Betriebssystem iOS 17 laufen, das Apple auf der WWDC23 in Kürze vorstellen wird. Gerüchten zufolge wird Apple die Preise für das iPhone 15 Pro (Max) erhöhen.