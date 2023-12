iPhone 16: Apple A18-Chip könnte wieder in allen Varianten kommen

Das iPhone 15 und vorige iPhone-Generationen unterschieden sich, da die Modelle mit unterschiedlichen Chipsätzen ausgestattet waren, wobei die Pro-Modelle den neuesten Prozessor erhielten. Es sieht jetzt so aus, als ob diese Leistungslücke beim iPhone 16 nicht mehr besteht.

Wie Mac Rumors anhand des iOS-18-Entwicklungscodes herausgefunden hat und sich dabei auf ungenannte Quellen beruft, wurden vier neue iPhone-Modelle entdeckt. Es wird vermutet, dass es sich dabei um das iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max handelt, die intern als D47, D48, D93 bzw. D94 bezeichnet werden.Auch wenn es bei der Namensgebung keine Überraschungen gab, fiel auf, dass im iOS-18-Code alle vier Modelle einen ähnlichen Chipsatz mit der Bezeichnung "t8140" verwenden. Dieser System-on-Chip trägt den Codenamen "Tahiti" und steht für den speziellen A18-Chip, der laut einem früheren Gerücht das iPhone 16 und das iPhone 16 Plus antreiben soll.Es sieht so aus, als würde Apple den A18-Chip auch für das iPhone 16 Pro (Max) einsetzen, was die Vorhersage von Jeff Pu untermauert. Es wird jedoch erwartet, dass das Unternehmen den Chip für die Pro-Modelle bei der Markteinführung umbenennen wird, um ihn besser vom iPhone 16 zu unterscheiden, und ihn möglicherweise A18 Pro nennen wird, um mit dem A17 Pro aus diesem Jahr übereinzustimmen.Abgesehen von der Namensgebung ist nicht bekannt, ob Apple den A18 Pro durch einen Prozessor oder eine Grafikeinheit mit höherer Taktrate von der Standardversion abheben wird. Wahrscheinlicher ist, dass das iPhone 16 Pro und das iPhone 16 Pro Max größere Speicherkonfigurationen bieten werden, was auch gut zu den Gerüchten über die generative KI und die erweiterten Kamerafunktionen des Duos passen würde.Das iPhone 16 Pro soll über ein größeres Display, aktualisierte Rückkameras mit einer neuen 48-MP-Ultra-Weitwinkel-Kamera und ein besseres thermisches Design im Inneren der Batteriekomponente verfügen. Die gesamten iPhone-16-Modelle sollen außerdem eine zusätzliche Kamera-Auslösetaste, zusätzlich zu dem integrierten Action-Button besitzen.Zudem soll das iPhone 16 das OLED-Display des iPhone 15 mit einem Dynamic-Island-Ausschnitt und einer mittleren Bildwiederholfrequenz von 60 Hz übernehmen. Weiterhin sollen die beiden günstigeren iPhone-16-Modelle eine rückwärtige Dual-Kamera erhalten, die - ähnlich wie beim diesjährigen iPhone 15 Pro - räumliche Videoaufnahmen unterstützt.Würdet Ihr Euch ein Apple iPhone 16 kaufen, wenn sein Chipsatz genauso leistungsfähig ist wie der des iPhone 16 Pro? Wir freuen uns auf Eure Antworten unten in den Kommentaren.