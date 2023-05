iPhone 16-Familie wird riesig - um Platz für neue Funktionen zu schaffen

Gerüchte über die iPhone-Generation , die erst im Herbst 2024 auf den Markt kommen wird, gibt es schon jetzt zuhauf. Herauskristallisiert hat sich dabei, dass Apple beim iPhone 16 mit hoher Wahrscheinlichkeit das größte iPhone-Display vorstellen wird, das es bisher gegeben hat.

Neue Quellen melden sich

Subtile Veränderung

Zusammenfassung Apple stellt mit iPhone 16 größtes Display vor: 6,9 Zoll.

Abmessungen: 165,0 x 77,2 Millimeter.

Gerüchte bestätigt: mehr Platz für innovative Funktionen.

Subtile Vergrößerung: "ein paar Zehntel Zoll".

Namens-Schema ändert sich: iPhone 16 Ultra statt Pro Max.

Laut Bericht 9to5mac: iPhone 15 bleibt bei 6,7 Zoll.

Angekündigte Periskop-Kamera als Grund für Größe.

Laut einem Bericht des Online-Magazins 9to5mac wird das in wenigen Monaten startende iPhone noch bei 6,7 Zoll Display-Größe bleiben, so wie es bei der aktuellen iPhone 14 Pro Max-Serie der Fall ist. Das iPhone 16 soll dann aber schon den Sprung auf 6,9 Zoll machen - ein so großes Smartphone hat es bislang von Apple nicht gegeben.Die unbestätigten neuen Abmessungen beim neuen "Riesen-iPhone" könnten dann schon etwa 165,0 x 77,2 Millimeter betragen. Schon Anfang Mai kamen ähnliche Gerüchte auf . Der Display-Experte Ross Young hatte sein Wissen dazu geteilt.Nun gibt es aber immer mehr Quellen, die sich dazu äußern. Bloomberg-Journalist Mark Gurman hat in seinem Newsletter "Power On" jetzt ebenfalls die Gerüchte bestätigt, dass das kommende iPhone 16-Familie größere Bildschirme haben wird.Apple soll die neue Größe vorrangig in Angriff nehmen, um mehr Platz für innovative Funktionen wie die gerüchteweise angekündigte Periskop-Kamera zu schaffen. Gurman vermutet, dass die Bildschirme nur um "ein paar Zehntel Zoll in der Diagonale" wachsen werden, was auf eine subtile Vergrößerung hindeutet. Eine Größe von 6,9 Zoll beim größten Modell ist wahrscheinlich. Aber auch das "kleinere" iPhone Pro soll wachsen, vermutlich auf 6,3 Zoll Display-Diagonale.Passend zur neuen Größe soll Apple dann auch das bisher verwendete Namens-Schema ändern. So soll das größte iPhone 16 nicht den Zusatz "Pro Max" erhalten, sondern iPhone 16 Ultra heißen.