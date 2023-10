Gender-Diskriminierung: Google muss Ausgleich an Managerin zahlen

Google soll eine Managerin unfair behandelt und ihr Gehalt auf einem zu niedrigen Level gehalten haben. Ein Gericht hat entschieden, dass der Suchmaschinenkonzern einen Ausgleich in Millionenhöhe zahlen muss. Google weist den Vorwurf der Gender-Diskriminierung zurück.

Google weist Vorwürfe zurück

Die Cloud-Chefin Ulku Rowe hat dem Unternehmen vorgeworfen, ihr einen niedrigeren Lohn als ihren männlichen Kollegen mit weniger Erfahrung gezahlt zu haben. Sie hatte 2017 mit der Arbeit bei Google begonnen und konnte bereits 23 Jahre an Erfahrung mit sich bringen. Neben der geringeren Vergütung soll Google ihr auch eine Beförderung verweigert haben, nachdem sie sich über die unfaire Behandlung beschwert hatte.In einem Gerichtsverfahren in New York wurde entschieden, dass Google die Managerin tatsächlich aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert hat. Wie Bloomberg Law schreibt, muss der Konzern jetzt eine Summe in Höhe von 1,15 Millionen Dollar an Ulku Rowe zahlen. Der Betrag setzt sich aus 150.000 Dollar für das entstandene Leid und einer Million Dollar als Strafzahlung zusammen.Google hatte die Vorwürfe vor Gericht bestritten und argumentiert, dass ihr die gleichen Chancen wie ihren männlichen Kollegen offen standen. Um die Höhe des Gehalts und über eine mögliche Beförderung zu entscheiden, sollen dieselben Performance-Kriterien verwendet worden sein. Ulku Rowe legte dar, dass sie eine Tarifstufe unterhalb ihrer Kollegen mit weniger Erfahrung eingeordnet wurde.Während sie in der Tarifstufe 8 etwa 750.000 Dollar pro Jahr verdient hat, wurden Mitarbeiter in Stufe jährlich mit mehr als einer Million Dollar entlohnt. Google hat ein Statement zu den Vorwürfen veröffentlicht und betont, dass die Jury nicht überzeugt war, das Unternehmen habe das New Yorker Gesetz zur Lohngleichheit verletzt. Hierfür hätte Ulku Rowe nachweisen müssen, dass ihr weniger als zwei ihrer männlichen Kollegen gezahlt wurde.