Google schafft Schloss-Symbol im Browser ab, weil es irreführend ist

Das Vorhängeschloss wurde einst eingeführt, um eine Unterscheidung zwischen sicherer HTTPS und der unsicheren HTTP-Verbindung anzuzeigen. Das bedeutet, dass bei der Übertragung sensibler Daten wie Kreditkarteninformationen diese nicht erfolgreich abgefangen werden können, da sie verschlüsselt sind. Eine Aussage über die grundsätzliche Vertrauenswürdigkeit der jeweiligen Webseite ist das aber nicht - im schlimmsten Fall überträgt man seine Zahlungsinformationen nämlich "sicher" an Betrüger.Dieses kleine, aber bedeutende Detail ist den meisten Nutzern aber nicht klar und wie Google erklärt, gibt es mittlerweile keine Notwendigkeit mehr, explizit auf HTTPS zu verweisen. Das liegt daran, dass vor zehn Jahren gerade einmal gerade 14 Prozent der eine Million populärsten Sites beim Webseiten-Ranking-Dienst Alexa eine solche Verbindung nutzten - heute sind es mehr als 95 Prozent.Google hat schon vor Jahren erkannt, dass das Symbol irreführend ist und hat dieses 2016 neu designt. Das hatte aber nicht den gewünschten Erfolg: "Trotz unserer Bemühungen haben unsere Untersuchungen im Jahr 2021 gezeigt, dass nur elf Prozent der Studienteilnehmer die genaue Bedeutung des Schloss-Symbols richtig verstanden haben", so Google. Laut dem Suchmaschinenriesen kann dieser Irrtum folgenschwer sein, da fast alle Phishing-Seiten HTTPS einsetzen und ein Schloss-Symbol haben.Bereits jetzt hat das Symbol aber auch eine wichtige und praktische Funktionalität. Denn man erhält dadurch den Schnellzugriff auf "Cookies und Websitedaten" sowie "Website-Einstellungen". Das wird künftig weiter so sein, allerdings wird das Logo dies entsprechend anzeigen, da es eher an ein Einstellungssymbol erinnert. Künftig wird HTTPS nicht mehr explizit angezeigt, sehr wohl aber eine Seite, die nur HTTP verwendet.Laut Google ist Einführung des neuen Symbols für Chrome 117 geplant, diese Version ist für Anfang September 2023 geplant, sie wird als Teil einer allgemeinen Designauffrischung für Desktop-Plattformen veröffentlicht.