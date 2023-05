Google Pixel 7A: Offizielles Marketing-Material bestätigt neue Features

Google stellt in Kürze bekanntermaßen das neue Pixel 7a-Smartphone offiziell vor. Das Gerät dürfte für viele Kunden sogar attraktiver sein als das teurere Pixel 7, wie uns jetzt vorliegendes Marketing-Material des Herstellers suggeriert.

Auf den von Googles Einzelhandelspartnern verwendeten Bildern wird unter anderem ein Vergleich des Pixel 7a mit dem Vorgängermodell Pixel 6a angestellt. Das Display ändert sich zwar im Hinblick auf Größe und Auflösung nicht, soll aber beim 7a eine auf 90 Hertz gesteigerte maximale Bildwiederholrate bieten können.Unter der Haube steckt mit dem Google Tensor G2 jetzt der gleiche Chip, der auch die Flaggschiff-Smartphones der Pixel-7-Serie antreibt. Google wirbt offensiv mit seiner im Tensor G2 integrierten sicheren Enklave für die Ablage von Nutzerdaten. Des Weiteren wird bestätigt, dass das Pixel 7a jetzt eine Hauptkamera mit 64 Megapixeln bietet, während die zusätzliche Ultraweitwinkelkamera mit 13 Megapixeln arbeitet.In Googles Vergleichstabelle wird daher auch beworben, dass das 7a mit einer bis zu achtfachen Vergrößerung mittels Super Res Zoom aufwarten kann. Die Frontkamera ist beim Pixel 7a mit 13 Megapixeln ebenfalls höher auflösend als zuvor. Eine andere willkommene Neuerung dürfte sein, dass das neue Google-Smartphone, anders als sein Vorgänger, jetzt mit Wireless-Charging daherkommt.Der Akku schrumpft beim Pixel 7a übrigens leicht und ist nun 4385 mAh groß (zuvor 4410 mAh). Er lässt sich mittels entsprechendem Netzteil - welches aber nicht ab Werk beiliegt - mit bis zu 30 Watt schnell laden. Offen ist noch, was das Google Pixel 7a in Europa kosten soll. Für die USA wird eine leichte Preiserhöhung auf 499 Dollar erwartet, sodass wir hierzulande wohl mit 539 bis 549 Euro rechnen müssen. Die Präsentation des Pixel 7a erfolgt gemeinsam mit Googles weiteren neuen Produkten auf der Google I/O in der nächsten Woche.