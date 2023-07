Interessanter Überblick: Leak legt Gehälter der Google-Mitarbeiter offen

Medien sind interne Schreiben von Google in die Hände geraten, die Aufschluss über die Gehaltsstruktur bei dem Konzern liefern. Im Schnitt nehmen die hier erfassten Angestellten fast 280.000 US-Dollar im Jahr mit nach Hause, an der Spitze ist es deutlich mehr.

Google-Gehälter: Einblick in Vergütungsstruktur durch interne Schreiben

Der aktuelle Bericht über die Gehälter bei Google stammt von Business Insider. Demnach habe man jüngst eine Tabelle des Unternehmens erhalten, die eigentlich intern unter Google-Mitarbeitern ausgetauscht worden war. Darauf erfasst: Eine Übersicht der Gehaltsdaten für über 12.000 Mitarbeiter des Konzerns aus dem Jahr 2022 aus verschiedensten Bereichen, die auch weitere Vergütungen wie Boni und Aktien umfasst. Zur Einordnung: Aufgeführt werden nur Mitarbeiter, die ihre Daten freiwillig zur Verfügung gestellt haben.Schaut man sich alle verfügbaren Daten genauer an, ergibt sich für diese Google-Mitarbeiter im Jahr 2022 eine durchschnittliche Gesamtvergütung von 279.802 Dollar, hier sind sowohl Gehaltszahlungen als auch als Bonuszahlungen und Wertpapiere schon inbegriffen. An der Spitze finden sich Software-Ingenieure der Stufe 7. Am Ende des letzten Jahres standen hier mindestens 718.000 Dollar auf dem Vergütungszettel.Diese Stufe erreichen aber nur Ingenieure in höheren Positionen, die schon länger bei dem Konzern tätig sind. Laut Business Insider gaben die meisten der teilnehmenden Software-Ingenieure an, bei Google zwischen 100.000 und 375.000 US-Dollar zu verdienen. Google bezieht zu dem Bericht nur sehr allgemein Stellung. "Wir bieten unseren Mitarbeitern eine marktgerechte Vergütung, die Gehalt, Aktien, Urlaub und eine Reihe von Zusatzleistungen umfasst", so Tamani Jayasinghe, eine Konzern-Sprecherin.Zum Vergleich: Google CEO Sundar Pichai verdiente im letzten Jahr offiziell ein Grundgehalt von 2 Millionen Dollar. Allerdings kamen dazu noch einmal 218 Mio. Dollar im Rahmen einer Aktienzuteilung, die alle drei Jahre erfolgt.