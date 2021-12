Reddit will seine Größe vergolden und ebenfalls an die Börse gehen

Es ist nicht zu lange her, dass Nutzer der Reddit-Plattform ihre pure Masse nutzten, um Aktienkurse zu manipulieren. Nun will der Betreiber ihres Lieblings-Netzwerkes selbst den Schritt an die Börse machen und trifft die entsprechenden Vorbereitungen.

Langsamers Wachstum

Reddit ist eine der wenigen großen Social-Plattformen, die derzeit noch vollständig im Privatbesitz liegen. Das soll sich nun aber ändern - einmal natürlich, um Kapital für die weitere Entwicklung ins Haus zu holen, andererseits aber natürlich auch, um das bisherige Wachstum für die Betreiber zu vergolden. Daher haben die Eigner laut Berichten verschiedener US-Medien einen vertraulichen Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht, um die ersten Schritte zu einem Börsengang anzuschieben.Vor einigen Monaten hatte Reddit noch eine private Finanzierungsrunde durchgeführt. Dabei wurde der Wert des Unternehmens auf rund 10 Milliarden Dollar beziffert. Seitdem ging es mit der Plattform allerdings weiter steil nach oben und man rechnet damit, dass Reddit zum Börsengang eine Bewertung von rund 15 Milliarden Dollar anstreben dürfte.Die Seite wurde bereits im Jahr 2005 gegründet, gehört also nicht mehr unbedingt zu den typischen Tech-Startups. Sie ist damit immerhin fast so alt wie Facebook. Allerdings finden sich auf Reddit eher Foren-Communities zu bestimmten Themen als soziale Netzwerke von Menschen, die anderweitig miteinander in Beziehung stehen. Das hatte nicht das Potenzial, ein extrem starkes Wachstum zu bringen.Wann der Börsengang vollzogen werden könnte, ist derzeit noch unklar. Immerhin dürfte die SEC im Vorfeld umfangreiche Unterlagen anfordern und die eingereichten Berichte müssen oft mehrfach nachkorrigiert werden. Inklusive der mit Fristen versehenen Prozesse im Vorfeld, wird es wohl noch Monate dauern, bis die Aktien in den Handel kommen.