Apple macht sogar ein Sparkonto zum gigantischen Produktstart

Apple kann wieder einmal auf einen extrem erfolgreichen Produktstart verweisen. Diesmal geht es aber nicht um ein Notebook oder Smartphone, sondern um ein Sparkonto. In den ersten Tagen der Verfügbarkeit haben die Kunden dem Anbieter die Türen eingerannt.

Teil des Service-Geschäfts

Zusammenfassung Apple bietet neues Sparkonto an: schnelle Einrichtung, hohe Zinsen.

Nutzer reagieren begeistert: 240.000 Konten in 4 Tagen, 400 Mio. Dollar am 1. Tag.

Apple will mit Service-Geschäften Umsätze sichern.

Kreditkarten-Besitzer können Sparkonto direkt auf iPhone einrichten.

Statistik-Optionen und schneller Zugriff auf das Geld.

Mit Sparkonten, auf die man mal eben eine Rücklage legen kann und bei Bedarf schnell wieder ans Geld herankommt, ist das so eine Sache. Nicht alle Banken bieten diese Möglichkeit an und wenn, kann man hier wirklich nur mit einer Parkposition und nicht mit einer Anlagemöglichkeit rechnen. Wie schon in verschiedenen anderen Fällen scheint man bei Apple nun geschaut zu haben, was Verbraucher anderswo nervt - und bastelte ein nutzerfreundliches Produkt.Kunden in den USA, die über eine Apple Card verfügen - also die hauseigene Kreditkarte Apples - können das neue Sparkonto direkt auf ihrem iPhone einrichten. Das dauert nur Sekunden. Von da an können Beträge direkt hingeschoben oder auch wieder abgerufen werden. Anschließend kann man sich nicht nur mit verschiedenen Statistik-Optionen über seine Sparerfolge informieren, sondern bekommt auch stattliche Zinsen: Während die meisten normalen Sparkonten von US-Banken bestenfalls ein halbes Prozent zu bieten haben, können die Apple-User sich über 4,15 Prozent freuen.Entsprechend ließen sich die Nutzer die Gelegenheit nicht entgehen, wie das US-Magazin Forbes berichtet . Binnen der ersten vier Tage der Verfügbarkeit des neuen Sparkontos haben die Apple Card-Besitzer bereits 240.000 Konten eingerichtet. Schon am ersten Tag schoben die Kunden rund 400 Millionen Dollar in die Sparposition, nach vier Tagen kratzte man mit 990 Millionen Dollar bereits an der Milliarden-Marke.Apple bietet seine Kreditkarten- und nun auch Sparkonten-Geschäfte mit Rückendeckung durch die US-Bank Goldman Sachs an, was mit entsprechenden Sicherheiten für die Spareinlagen verbunden ist. Das Geschäft ist für den Konzern ein Bestandteil des immer wichtiger werdenden Service-Bereiches, mit dem man sich Umsätze bei einer geringer werdenden Nachfrage nach Hardware sichern will.