Apple Pay: Die Sparkasse unterstützt ab sofort Girocard-Zahlungen

Nach langer Wartezeit haben Sparkassen-Kunden ab sofort die Mög­lich­keit ihre Girocard in Verbindung mit Apple Pay zu nutzen. Die kontaktlose Zahlung über die Wallet von iPhones und der Apple Watch kann jedoch wie erwartet vorerst nur im Einzelhandel verwendet werden.

Aktivierung via pushTAN, Zahlung mit Face ID und Touch ID

Sparkassen / Apple

Als erste Bank in Deutschland bringt die Sparkasse die oftmals fälschlicherweise als EC-Karte bezeichnete Girocard im Zahlungssystem von Apple unter. Konnten bisher nur Kreditkarten oder Debitkarten von VISA, Mastercard oder American Express unter Apple Pay hinzugefügt werden, kommt nun auch die so genannte Sparkassen-Card zum Zug. Für die Aktivierung werden neben einem Apple Pay-fähigen Endgerät die übliche Apple-ID, die aktualisierte Sparkassen-App unter iOS und ein Konto mit Girocard benötigt. Die finale Freischaltung erfolgt wahlweise via pushTAN- oder chipTAN-Verfahren.Die Einrichtung einer Girocard der Berliner Sparkasse funktionierte im Selbsttest problemlos. Im Gegensatz zur Aktivierung wird die klassische TAN-Eingabe bei der Zahlung im Ein­zel­han­del nicht notwendig sein. Hierbei wird wie üblich auf die Entsperrung des iPhones via Face ID (Gesichtserkennung), Touch ID (Fingerabdruck) oder die manuelle Code-Eingabe zu­rück­ge­grif­fen. Beim Überschreiten eines gewissen Einkaufswerts (z.B. 25 / 50 Euro) kann es zudem möglich sein, dass vor Ort die zusätzliche Eingabe der Karten-PIN verlangt wird. Die wich­tigs­ten Fragen zu Apple Pay und der Girocard beantwortet die Sparkasse zudem auf einer neuen Info-Website Wie es sich vorab angekündigt hat , beschränkt sich die kontaktlose Zahlung per Sparkassen-Card derzeit auf die unterstützten PoS-Ter­mi­nals im Einzelhandel. Wer die Girocard in Ver­bin­dung mit Apple Pay auch in Online-Shops nutzen möchte, zum Beispiel über den Safari-Brow­ser unter iOS oder macOS , muss sich voraussichtlich bis zum Herbst gedulden. Das ge­plan­te iPhone-Update auf das neue iOS 14-Betriebssystem soll die Integration der EC-Karte ermöglichen und Entwickler auf die Un­ter­stüt­zung dieser vorbereiten. Dennoch wird es ab­hän­gig vom jeweiligen Shop sein, ob er die Bezahlung via Girocard akzeptiert.